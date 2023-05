In tanti ci chiedono sempre guide utili e, a volte, le richieste convergono anche sul suggerimento di frasi per determinate ricorrenze, come avvenuto in queste ore a proposito delle migliori frasi di auguri per buona Festa della mamma morta o ancora tra noi. Dopo aver fatto confusione sulla data di questa ricorrenza, come avrete osservato con un nostro articolo recente, qualche dritta potrebbe fare effettivamente al caso vostro. Insomma, facciamoci trovare pronti con le solite app di messaggistica, dedicandoci una parentesi più leggera grazie anche alle richieste che ci sono pervenute.

Una selezionei di migliori frasi di auguri per buona Festa della mamma morta o ancora tra noi

Se quello che state cercando è qualche dritta per individuare i migliori frasi di auguri per buona Festa della mamma morta o ancora tra noi, ovviamente dovrete in primis contestualizzare il messaggio testuale che intendete inviare o pubblicare. Con una mamma che non c’è più, in tanti sentono la necessità di pubblicare sui social un pensiero, sperando magari che il contenuto in questione arrivi in qualche modo a destinazione. Ecco, a tal proposito, una selezione che potrebbe fare al caso vostro:

“Mia cara mamma, sarai sempre nel mio cuore…perché lì sei e resterai sempre viva”;

“Cara mamma, da quando hai lasciato la vita terrena il paradiso ha ricevuto un angelo molto speciale. Mi manchi mamma”;

“Mamma ora che non ci sei non so come fare senza te. C’eri, anche lontano, anche senza parlarti tu c’eri. Da oggi pensare al suono della tua risata mi farà male. Mi mancherai sempre”;

“Mamma è stato un onore averti avuto nella mia vita. Eri, sei e sarai sempre la mia forte, unica e bellissima mamma e migliore amica. Dammi la forza di continuare a vivere senza di te, ma per te”;

“Infinita tristezza nel cuore, il vuoto di chi vorresti al tuo fianco e invece è solo una stella che brilla nel cielo. Mamma mi manchi”.

Ancora, tra le migliori frasi di auguri per buona Festa della mamma morta o ancora tra noi, ci sono quelle del tutto focalizzate sul secondo caso. Inutile dire che in questo frangente potrete utilizzare app di messaggistica per un contatto diretto con la destinataria, evitando di rendere pubblici i vostri pensieri. Anche in questo frangente potrete puntare su qualcosa di generico, come quello che segue:

“Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma”; Legge di Murphy, “Legge del capitano Penny”

“Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”; (Proverbio ebraico)

“Descrivere mia mamma vorrebbe dire parlare di un uragano in tutta la sua potenza”; (Maya Angelou)

“Essere mamma non è un dovere; non è nemmeno un mestiere: è solo un diritto tra tanti diritti”; Oriana Fallaci, da “Lettera a un bambino mai nato”

“Le braccia di una madre sono fatte di tenerezza e i bambini vi dormono profondamente”; (Victor Hugo)

“Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono”. Honorè De Balzac

Dunque, cambia lo stile comunicativo, ma a prescindere da tutto ci sono tanti consigli che si possono seguire per chi è alla ricerca dei migliori frasi di auguri per buona Festa della mamma morta o ancora tra noi oggi 14 maggio. Ricordate che non c’è più una data fissa per questa ricorrenza.

