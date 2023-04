Apprendono oggi che la data Festa della Mamma 2023 sia mobile: quando c’è e chiarimenti

Quando è la Festa della donna 2023 in Italia? La domanda, esattamente come l’abbiamo posta testualmente ad inizio articolo, è tra le più ricorrenti sui social. In tanti, ancora oggi, credono che la ricorrenza sia in qualche modo fissa, pensando ad esempio che il giorno giusto sia l’8 maggio. E così, mentre negli anni si sono susseguite le fake news e le truffe a tema, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare appena dodici mesi fa, questa volta tocca concentrarsi su alcune spiegazioni extra per chi brancola nel buio.

Chiedono quando è la Festa della Mamma 2023: data e chiarimenti vari oggi

Effettivamente, fino ad inizio mese questa ricorrenza cadeva sempre nello scorcio iniziale di maggio, ma adesso la storia è cambiata, al punto che nel 2023 la Festa della Mamma ci sarà il 14 maggio. Esattamente come avviene con Pasqua e Carnevale, siamo al cospetto di una ricorrenza mobile, ovvero non soggetta a giorni prefissati sul calendario. A differenza di quanto avviene con la Festa della donna e con la Festa del Papà per intenderdi.

Dunque, ora sappiamo quando è la Festa della mamma, sciogliendo i dubbi di coloro che magari stanno pianificando un fine settimana fuori per rendere omaggio al pilastro di casa, o comunque una giornata di relax. Per quale motivo la data è mobile al contrario di altre celebrazioni? Alla fine in Italia si è optato per un allineamento rispetto a quello che avviene in altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti. Alcuni approvano questa sincronizzazione, mentre altri non perdono occasione per sollevare polemiche.

Che piaccia o meno, occorre conoscere cosa ci sia dietro la Festa della Donna e, di conseguenza, quando c’è nel 2023 con la data prontamente aggiornata. Fatevi trovare pronti ed evitate brutte figure nel caso in cui vogliate far colpo verso una mamma molto speciale nella vostra vita.

