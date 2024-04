Spiagge prese di assalto a Gaza, ma non certo per il bel tempo

Ci segnalano i nostri contatti foto di spiagge prese d’assalto a Gaza, legate alle condizioni climatiche eccezionalmente clementi, all’attacco Iraniano ed a simili condizioni.

Sostanzialmente, coloro a favore di Isreaele sentenziano che i Palestinesi non sono poi in condizioni così precarie perché vanno a divertirsi, coloro a favore dellla Palestina sentenziano che Israele è così in affanno che ora in Palestina si sta bene e nessuna delle due fazioni ha ragione.

Le persone ritratte sono lì per sfuggire alle condizioni degli accampamenti e cercare di ottenere aiuti umanitari.

Spiagge prese di assalto a Gaza, ma non certo per il bel tempo

Certo, il tempo clemente aiuta le operazioni di soccorso e distribuzione, e questo va ammesso.

Noterete che nella foto mancano costumi da bagno e altri oggetti che facciano pensare ad una giornata di divertimento: AFP ci ricorda infatti che la spiaggia di Deir al-Balah si trova nelle prossimità di un campo profughi nelle vicinanze, poco più che sgangherati accampamenti.

A febbraio la stessa spiaggia è stata centro di distribuzione degli aiuti umanitari, stante la sua prossimità con uno dei c.d. “Corridoi” da est ad ovest.

In sintesi la spiaggia di Deir al-Balah non è centro di turismo o piacere, ma congregazione di profughi e bisognosi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.