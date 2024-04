No, questo video non raffigura palestinesi che festeggiano l’attacco dell’Iran

Ci segnalano i nostri contatti un video che dovrebbe raffigurare palestinesi che festeggiano l’attacco dell’Iran nella moschea di Al-Aqsa.

Come in un caso estremamente simile che abbiamo visto sempre relativo all’attacco di droni dall’Iran diretto verso Isreaele, si tratta di un video decontestualizzato che comunica un concetto falsificato e sviato.

Il caso è lo stesso ed è speculare: un video che riguarda tutt’altro evento viene estrapolato dal contesto e munito di una didascalia erronea collegata però a fatti di cronaca più recenti e viralizzabili.

In questo caso siamo di fronte ad un video che raffigura i festeggiamenti per l’ultimo venerdì del Ramadan, originariamente pubblicato come short o video breve su YouTube in data 6 Aprile 2024 (il giorno dopo)

Il 10 Aprile 2024 infatti termina il mese di Ramadan, nel quale viene praticato un periodo di digiuno e preghiera coincidente con prima rivelazione del Corano a Maometto.

Ovviamente parliamo di date lontane dall’attacco Iraniano.

