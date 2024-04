Continuano ad apparire ancora recentemente video dedicati alla distruzione delle c.d. “Georgia Guidestones”, secondo alcune teorie del complotto un monolite contenente i piani dei “Poteri Forti”.

Perchè ovviamente, come abbiamo più volte visto, i Poteri Forti agiscono secondo i complottisti come i cattivacci dei cartoni animati: hanno dei piani segretissimi per soggiogare l’Umanità, ma sembrano non resistere alla tentazione di divulgarli in assurdi spiegoni in modo da consentire a orde di Napalm51, leoni da tastiera gettati nei branchi di lupi in tempo perché i suddetti, passati al premeriato, li facciano capobranchi e ministri di ostacolarli.

Chi ha paura delle Georgia Guidestones? Un simbolo del complottismo

Nel 1979 un anonimo tizio dalle idee affini alla branca del complottismo post-apocalittico, quello per cui presto l’Umanità vivrà una Apocalisse sulla falsariga di quella descritta in opere audiovisive come Fallout (2024) e L’Uomo del Giorno Dopo (1997) a causa dei Poteri Forti e gli eroici complottisti dovranno per questo cominciare a raccogliere risorse per chiudersi in appositi bunker e ricostruire la civiltà a loro immagine e somiglianza.

Il tizio, che decise di farsi chiamare “Robert C. Christian” commissionò l’opera dichiarandosi rappresentante di un gruppo di “cittadini informati e preoccupati” che volevano lasciare alla posterità delle istruzioni per sopravvivere all’Apocalisse e riformare la società condannata dai soliti poteri forti.

Avrebbero potuto come un qualsiasi complottista post-apocalittico americano, comprare scorte sovrabbondanti di cibo in scatola e armi e sbroccare in uno scantinato, decisero invece di redigere una serie di istruzioni “per l’era della ragione”, un assurdo miscuglio paracomplottaro di “decrescita felice”, frasi da Baci Perugina e biscotti della Fortuna e propositi da concorso di bellezza mancato.

Una serie di lapidi in più lingue consigliavano agli uomini del futuro di tenersi sotto i 500 milioni di persone, creare una lingua comune, “evitare leggi inutili”, rispettare la sovranità delle nazioni ma creando una corte internazionale per i rapporti esterni e amare la natura

Si sa cosa succede però se metti tre fautori di diverse teorie del complotto in una stanza: troverai tre cadaveri che si sono ammazzati su tre teorie del complotto.

Presto le Georgia Guidestones furono accusate di essere il programma dei Poteri Forti e più volte vandalizzate da altri complottisti che di fatto dicevano la stessa cosa, ma in modo diverso.

Nel 2022 un vandalo riuscì a distruggerne ingenti sezioni: per questioni di sicurezza si decise di non ripristinare il sito diventato ormai attrazione turistica, abbattere tutto il resto e lasciare al complottismo alltri modi per scannarsi.

