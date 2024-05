No, non potete “staccare la batteria per sistemare la spia di avaria del motore”

Ci segnalano i nostri contatti un post X che invita a staccare la batteria per sistemare la spia di avaria del motore. Il post è in realtà ricopiato dalla pletora di “short YouTube” cinesi doppiati con AI dove vari personaggi, come una bella e giovane donna in tuta da meccanico o un simpatico “uomo comune” chiedono like in cambio di “life hacks”, con assurdi risultati come traduzioni che invitano a chiedere una chiave inglese a Thanos.

In questo caso l’invito, qualora si accendesse la spia di avaria del motore a fermare la macchina (parzialmente corretto, come vedremo) e “staccare per dieci secondi il polo negativo della batteria” perché altrimenti gli elettrauti ti chiederebbero “troppi soldi”: secondo la tipica somma nei video cinesi “almeno 3000 dollari”.

In realtà questa è la cosa più pericolosa e insensata che possiate fare.

La spia di avaria del motore è collegata al rilevamento, ovviamente, di problemi nello stesso registrati dalla diagnostica di bordo (OBD).

Quali problemi va valutato: potrebbe essere in alcuni casi efffettivamente un falso allarme, ma nella maggior parte dei casi un difetto nell’impianto di iniezione, nel sistema di accensione del motore, nel sistema di scarico o sporcizia nella valvola EGR, oppure anomalie nei dati della sonda lambda in caso di lampeggiamento della spia.

Il progresso tecnologico costante rende impossibile una “diagnosi da fotografia”: l’unico e più sicuro modo è collegare un apposito strumento di scansione alla porta OBD-II e leggere i codici rilevati nella centralina.

Ovviamente potreste comprare uno strumento di scansione in proprio, ma senza una educazione specifica all’uso dell’OBD probabilmente i codici non vi direbbero niente.

Quando la spia di allarme si accende vi conviene recarvi dunque dal vostro meccanico e/o elettrauto di fiducia per una lettura della diagnostica.

Cosa rischio altrimenti o col “fai da te”?

Prendiamo in considerazione il caso virtuoso. Andate dal tecnico e questo analizza per voi i dati diagnostici. Scopre che è un falso positivo oppure semplice sporcizia.

Nessuno vi chiederà almeno 3000 dollari come nei video cinesi dove una garrula traduzione automatica con AI vi urla “Wrong! So wrong!” malamente sincronizzata col movimento delle labbra di una attrice.

La sonda OBD provvederà a resettare la centralina e tutto a posto. Oppure scoprirete che dei danni ci sono davvero, vi toccherà quindi pagarli il giusto.

Ma partiamo dal consiglio “virtuale”: staccare il polo negativo e vedere che succede.

Avrete resettato manualmente l’OBD, la spia è scomparsa perché la centralina non ha più dati da verificare. Nell’arco della prossima ora la centralina avrà nuovamente dati e la spia tornerà.

Ovviamente avrete guidato con un motore in condizioni imperfette: la macchina potrebbe andarvi ad esempio in panne in piena autostrada coinvolgendovi in un catastrofico incidente dal quale, se ne uscirete, ne uscirete senza una macchina e con un botto di danni da pagare alle persone coinvolte, se non direttamente i guai legali connaturati a conseguenze dalle lesioni all’omicidio stradale.

Altrettanto ovviamente, a questo punto se deciderete di voler quantomeno capire cosa ha causato la rottura della macchina complimenti: avete voi stessi resettato l’OBD rendendo al meccanico il lavoro difficile e all’assicuratore impossibile cercare qualsiasi cosa possa anche solo astrattamente tirarvi fuori dai guai che avete voi stesso cagionato.

“Staccare la batteria per sistemare la spia di avaria del motore” è l’equivalente dello spezzare tutti i termonetri di casa per evitare di avere la febbre oppure della scena di Madagascar 2 dove il team dei Pinguini, scoperta una luce di avaria (in realtà la spia della riserva) su un aereo considera una pratica accettabile sfasciare la lampadina col manuale di servizio per non doverla vedere, finendo così a precipitare.

L’unica cosa sensata da fare davanti ad una luce di avaria è portare la macchina da un tecnico.

