Adesso danno per morto Andrea Dipré, ricoverato per overdose: bufale ed aggiornamenti

Alcuni utenti sui social oggi danno per morto Andrea Dipré, ricoverato per overdose, alimentando bufale e finti aggiornamenti. Arrivano notizie sul ricovero di Andrea Dipré, nell’ospedale di Santa Chiara di Trento, per overdose. Stanno circolando da un po’ di giorni news sullo stato di salute dell’ex avvocato e personaggio televisivo, con alcuni che lo hanno dato anche per morto.

Basta coi post che danno per morto Andrea Dipré, ricoverato per overdose: bufale ed aggiornamenti necessari

Come sempre, notizie frettolose, stando anche a quanto riportato nei giorni scorsi. Bisogna fare alcune precisazioni a riguardo perché è facile imbattersi in notizie false quando si parla di situazioni di questo tipo che non hanno fonti ufficiali. Attualmente non si ha alcuna conferma di Andrea Dipré morto, ma persone vicine all’ex avvocato hanno confermato il suo ricovero in ospedale dopo essersi sentito male a causa della sua attitudine a drogarsi con una certa frequenza negli ultimi anni.

Si parla, per ora, di ricovero avvenuto per overdose per Andrea Dipré, ma visto come la notizia si stia diffondendo con una certa celerità sul web, c’è chi ha parlato di condizioni gravissime e addirittura di morte per l’ex avvocato. Non ci sono assolutamente notizie certe che parlano della morte di Andrea Dipré, ma le sue condizioni di salute non sembrerebbero delle migliori.

Si attende qualche notizia in più a riguardo da parte di persone che in questo momento sono vicine al particolare personaggio televisivo. Dipré fu al centro del gossip anche per il suo presunto legame con Sara Tommasi, quest’ultima ha sempre cercato di prendere le distanze da lui, ma sappiamo come sia stata coinvolta nei problemi legati alla droga tanto quanto l’ex avvocato.

Sicuramente lo stato di salute e mentale di Andrea Dipré non è dei migliori, con la droga che ha continuato a far parte della sua vita con molta insistenza in questi ultimi anni, ma non si può parlare di morte. Finché non arrivano notizie ufficiali, bisogna attenersi a quanto emerso fino ad ora sul suo conto, ossia che si ritrova ricoverato all’ospedale di Santa Chiara di Trento in condizioni piuttosto serie.

Un profilo Instagram a lui vicino afferma che stamane il diretto interessato avrebbe firmato addirittura le dimissioni dall’ospedale. Insomma, stop ai contenuti che danno per morto Andrea Dipré dopo essere stato ricoverato per overdose.

