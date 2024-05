Ansia per Andrea Dipré ricoverato dopo una presunta overdose oggi: dove nasce la voce

Si tratta al momento di una semplice tendenza social che stiamo provando a verificare, ma è chiaro che i rumors su Andrea Dipré ricoverato oggi in seguito ad una presunta overdose stiano facendo molto rumore soprattutto su Instagram. Consigliamo a tutti di andarci con cautela, sia per la natura di un personaggio molto particolare, come in tanti hanno avuto modo di constatare in passato a proposito del suo vecchio legame con Sara Tommasi, sia per una vita spesso sregolata e caratterizzata da eccessi.

Preoccupano le voci su Andrea Dipré ricoverato dopo una presunta overdose oggi: capiamo da dove arrivi la voce

In un contesto del genere, occorre tener presente al contempo che un paio d’anni fa qualcuno abbia dato addirittura per morto Andrea Dipré. Ne parlammo con un articolo specifico, evidenziando che in quel frangente i rumors non avessero alcun fondamento. Oggi c’è qualcosa in più su cui riflettere, al punto che preferiamo evitare sentenze definitive. Insomma, meglio lasciare aperta ogni porta, in attesa di eventuali riscontri che possano spiegare al meglio cosa sia avvenuto.

Dove nascono le voci di corridoio che parlano di Andrea Dipré ricoverato dopo una presunta overdose oggi? C’è una pagina Instagram chiamata “videotecadipreista” che, in effetti, in passato ha dimostrato di essere molto vicina a questo personaggio. Tramite un post pubblicato martedì pomeriggio, l’admin afferma di essere stato contattato a sua volta da un caro amico del giornalista, il quale avrebbe confermato il ricovero presso una struttura ospedaliera di Trento.

Al momento non è dato saperne di più, in quanto la suddetta struttura non ha fornito una risposta ai nostri quesiti. Insomma, restiamo in attesa di maggiori indicazioni dopo i rumors relativi ad Andrea Dipré ricoverato dopo una presunta overdose oggi, sperando che tutto possa essere smentito nel più breve tempo possibile. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori oaggiornamenti in merito.

