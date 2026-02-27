Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di un presunto limite di età a 73 anni per la patente, “voluto dall’oculista”.

Si tratta dell’ennesimo caso di clickbait prodotto da un circuito che abbiamo visto indulgere nel citato sensazionalismo.

In realtà non esiste alcun limite di età per la patente B.

Come è sempre stato essa viene rinnovata ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 fino ai 70, ogni 3 fino agli ottanta ed ogni 2 dagli ottanta in poi. E questo l’abbiamo visto assieme affrontando i molteplici clickbait e bufale al riguardo.

No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

L’articolo ripete la stessa struttura che abbiamo visto altre volte: un testo volutamente lungo e convoluto in modo da offrire sia al lettore che al freddo occhio dell’algoritmo un testo che sembri pregiato e ben ragionato e degno di comparire sui motori di ricerca, e solo in coda una giustificazione della clickbait.

In questo caso

“I 73 anni, infatti, si sommano idealmente ai 18 anni, l’età convenzionale di inizio guida. Questa somma porta a un’età di circa 91 anni. E sebbene il rinnovo della patente sia, in teoria, ancora possibile superati i 90 anni, nella pratica le procedure diventano estremamente complesse e gravose“

Le procedure così “complesse e gravose”?

La visita medica ogni 2 anni.

Che rende il caso sparato nel titolo per creare paura dell’anziano che gode di una salute di ferro e vista da falco ma si vede la patente negata in quanto tale parte dell’ennesima clickbait.

