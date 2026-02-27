  1. Home
  2. Acchiappaclick
  3. No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

di Shadow Ranger |

bufala sindaco di lonigo
No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro) Bufale.net

Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla di un presunto limite di età a 73 anni per la patente, “voluto dall’oculista”.

Si tratta dell’ennesimo caso di clickbait prodotto da un circuito che abbiamo visto indulgere nel citato sensazionalismo.

No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

In realtà non esiste alcun limite di età per la patente B. 

Come è sempre stato essa viene rinnovata ogni 10 anni fino ai 50 anni di età, ogni 5 fino ai 70, ogni 3 fino agli ottanta ed ogni 2 dagli ottanta in poi. E questo l’abbiamo visto assieme affrontando i molteplici clickbait e bufale al riguardo.

No, non esiste alcun limite di età a 73 anni per la patente B (né 75, né altro)

L’articolo ripete la stessa struttura che abbiamo visto altre volte: un testo volutamente lungo e convoluto in modo da offrire sia al lettore che al freddo occhio dell’algoritmo un testo che sembri pregiato e ben ragionato e degno di comparire sui motori di ricerca, e solo in coda una giustificazione della clickbait.

In questo caso

“I 73 anni, infatti, si sommano idealmente ai 18 anni, l’età convenzionale di inizio guida. Questa somma porta a un’età di circa 91 anni. E sebbene il rinnovo della patente sia, in teoria, ancora possibile superati i 90 anni, nella pratica le procedure diventano estremamente complesse e gravose

Le procedure così “complesse e gravose”?

La visita medica ogni 2 anni.

Che rende il caso sparato nel titolo per creare paura dell’anziano che gode di una salute di ferro e vista da falco ma si vede la patente negata in quanto tale parte dell’ennesima clickbait.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

Ultimi Articoli