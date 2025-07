No, l’UE non ritirerà la patente agli over 75

Circola da qualche giorno sui social e su alcuni siti locali (facenti capo ad un circuito che conosciamo), un articolo che preannuncerebbe il ritiro immediato della patente agli over 75.

Il titolo non lascia via di scampo e anzi, sottolinea l’invalicabilità di questo limite parlando addirittura di una legge Europea volta a fare “piazza pulita” raggiunta l’età menzionata.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio di cosa parla realmente l’articolo e soprattutto, vediamo di fare chiarezza.

No, l’UE non ritirerà la patente agli over 75

Dopo la scioccante premessa, l’articolo cita un incidente realmente avvenuto in Grecia qualche settimana fa, dove un’anziana di 80 anni avrebbe perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro una vettura parcheggiata e finendo nella corsia opposta, scontrandosi poi con un furgone. Il mezzo si è poi ribaltato, travolgendo due motociclette in una piazza vicina. Una dinamica drammatica, che ha comprensibilmente riacceso l’attenzione sui rischi legati alla guida in età avanzata. Tuttavia, nessuna decisione drastica è stata presa dall’Unione Europea a seguito di questo evento. Al contrario di quanto lascia intendere il titolo, non esiste alcuna normativa europea che imponga il ritiro automatico della patente dopo i 75 anni.

Vediamo allora, punto per punto, cosa c’è di vero in ciò che è stato scritto – e cosa no.

L’articolo prosegue menzionando l’attuale normativa vigente in Italia, riportando correttamente che, dopo i 70 anni, la patente viene rinnovata ogni tre anni e, dopo gli 80, ogni due. Fin qui, nulla da eccepire: si tratta di una misura nazionale, in vigore da tempo, che prevede anche l’obbligo di visita medica al momento del rinnovo.

E questa informazione veritiera, serve ad acquisire credibilità con i lettori.

Il problema nasce subito dopo, quando il testo lascia intendere che l’Unione Europea stia per introdurre test obbligatori per tutti gli anziani al volante. Un’affermazione fuorviante, che confonde una facoltà concessa agli Stati membri con un presunto obbligo europeo.

Guida e anziani: facciamo chiarezza sulla proposta europea

In realtà, la proposta attualmente in discussione a Bruxelles prevede soltanto che ogni Stato possa decidere di ridurre la durata della patente per chi ha più di 70 anni e di introdurre eventuali controlli, ma non impone alcuna misura uniforme né tanto meno un ritiro automatico della patente oltre i 75 anni.

Viene infine riportata l’eventualità di sottoporre i cittadini anziani a test che valutino la loro capacità di guidare un veicolo e, ancora, di stabilire un nuovo limite d’età – stavolta fissato a 80 anni – per ritirare la patente definitivamente.

Ma anche questo è falso: la proposta europea non prevede né esami obbligatori per tutti gli anziani, né alcun limite di età per guidare. Sono solo facoltà lasciate ai singoli Stati, non obblighi.

In sintesi? Nessuna patente revocata a 75 anni, nessun diktat europeo, nessun autovelox umano nei centri anziani. Solo l’ennesimo caso di terrorbait: un titolo urlato, qualche fatto mescolato a caso, e via con l’indignazione virale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.