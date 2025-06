Ci segnalano i nostri contatti un articolo che parla dell'”obbligo di andare a 137 Km/h fissi” e di un “divieto di circolazione assoluto” Si tratta ovviamente della solita fake news del solito circuito basato su notizie clickbait, che in questo caso pubblica una fake news assai pericolosa.

Se qualcuno credesse a questa fake news infatti metterebbe evidentemente in pericolo se stesso e tutti gli altri automobilisti.

La pericolosa fake news dell’obbligo di andare a 137 Km/h fissi

L’articolo segue la falsariga SEO Stuffing: parole chiave cliccabili e viralizzabili gettate a caso in un testo di forte prolissità, volutamente allungato in modo da sembrare un contenuto premium di pregio e degno di essere viralizzato.

In questo caso aggiungendo un tocco di life hack, quegli scriteriati consigli per “migliorare la vita” che in realtà la peggiorano. Non è la prima volta, abbiamo già visto inviti a sorpassare con le strisce continue, descritti poi in fondo all’articolo come l’invito a provare il fantomatico life hack della “guida sulla spalla” consisente nel tentare azzardate manovre a cavallo sulla striscia continua.

Questa volta invece non ci sono bizzarri life hack, ma l’esistenza in Texas di un limite di percorrenza di 137 Km/h circa su alcuni tratti diventa la scusa per proporre tale pratica, coi rischi che comporta.

