Tra le infinite fake news sul Codice della Strada che stiamo affrontando una in particolare spicca come pericolosa: Salvini che rende autorizzato il sorpasso su striscia continua.

Il meccanismo della fake news è sempre lo stesso: un titolo che parla di un assurdo balzello, o in questo caso di una norma assurda. Seguito da un lungo testo che tanto nessuno leggerà basato su una serie di periodi ipotetici così assurdi da annullare il titolo nel tentativo di mandare in cavalleria tutto il discorso sul filo del detto e non detto.

La pericolosa fake news di Salvini che rende autorizzato il sorpasso su striscia continua

Vi facciamo uno spoiler: al titolo “Codice della strada, Salvini approva il far west: ora puoi sorpassare anche con la striscia continua | È legge” non troverete alcun link alla norma che consentirebbe tale pericolosissima manovra.

Solo un lungo e improbabile lorem ipsum che accusa Salvini di non voler ammettere che la striscia continua “è un muro invalicabile” (“Come se ci fosse una sorta di muro invisibile, la striscia continua non può essere sorpassata: eppure è legge, anche se non lo sanno in tanti. Lo stesso Salvini dovrebbe ammetterlo”) per poi insistere che è “E tutto vero, è legge, adesso anche in presenza di una striscia continua puoi sorpassare.”

E solo alla fine rivelare una specie di mistica tecnica che consentirebbe nel sorpassare comunque, ma all’interno della striscia continua, anche tenendo “la ruota sulla striscia”.

Intanto però al finale nessuno ci arriva, ed è passato il messaggio, con tanto di foto del Ministro che “il sorpasso su striscia continua è autorizzato”, mentre chi avrà letto fino in fondo si sentirà incoraggiato ad arrischiarsi in manovre azzardate come provare ad arrivare al limite della carreggiata.

Capirete come a questo punto non diventa più la solita questione acchiappaclick di storie di “patenti polverizzate per la Tachipirina” e “multe per chi puzza di sudore”.

Qualcuno potrebbe leggere titoli come questo e sentirsi incoraggiato al sorpasso su striscia contiua perché “Salvini approva il far west”.

E ammazzare qualcuno. E sì condivisori, il sangue di quel qualcuno ricadrebbe su di voi.

