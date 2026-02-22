Ci seglanano i nostri contatti apparizioni sulle emittenti nazionali dell’iconico spot SIP di Massimo Lopez, per intenderci “il telefono allunga la vita”.

Ovvero lo spot in cui un improbabile condannato a morte, interpretato dal celebre comico, chiede come ultimo desiderio una telefonata a casa che diventa una intera saga che ha allietato i telespettatori del 1994.

E possiamo confermarvi che lo spot è tornato

Sì, l’iconico spot SIP di Massimo Lopez è tornato in onda

Lo abbiamo visto noi stessi su Rete 4 intorno alle ore 20, ma c’è chi lo ha avvistato fino ad un’ora prima sulla RAI.

Il primo indimenticabile spot (per un pubblico un po’ ageé, quantomeno) è ricomparso il 22 febbraio senza alcuna ragione. Niente accade per caso, e il fatto che lo spot abbia fatto una sua apparizione sui social di TIM fa pensare che la scelta di ripostare lo stesso ad, col logo SIP dell’epoca e con la stessa qualità SD dando un effetto di videocassetta datata sia funzionale invece al lancio pubblicitario di qualcosa di nuovo.

Qualcosa che scopriremo presto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

