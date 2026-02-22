Ci segnalano i nostri contatti un video (visibile qui e qui) che dovrebbe raffigurare una donna simile a Ghislaine Maxwell libera in Canada, davanti allo Snack Queb del civico 1039 di rue Saint-Jean.

Il video è parzialmente alterato con un Deep Fake per sostenere una teoria del complotto.

La teoria del complotto di Ghislaine Maxwell libera in Canada

Il riferimento è all’ormai arcinota “teoria del complotto di Pizzagate”, nata sulla imageboard 4chan che vuole Trump essere amico di un “capo di tutte le spie mondiali”, il “Patriota Q”, pronto a difendere i bambini dall’essere mangiati sulla pizza dalle elite Dem per ottenere l’immortalità.

Teoria tornata in auge con la desecretazione dei files di Epstein relativi ai suoi crimini legati alla pedofilia, nonostante Epstein fosse a conoscenza di 4chan e ne abbia espresso apprezzamento.

Ghislaine Maxell è al momento detenuta in Texas, condannata a 20 anni di reclusione (in condizioni carcerarie sorprendentemente lenienti) e il 9 febbraio è stata sentita in audizione dal Congresso USA in teleconferenza dichiarando di essere disponibile a collaborare e confessare in cambio della grazia (cosa che ovviamente non è avvenuta).

Va da sé che se Ghislaine Maxell si trova in Texas non può essere al civico 1039 di rue Saint-Jean.

Ma può essere applicato un viso simile al suo su un video creando un deepfake, come dimostrato dagli strumenti di SightEngine.

