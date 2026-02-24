Il “mistero dello spot SIP” è stato risolto, in occasione di Sanremo 2026.

Ne avevamo già parlato prima, con le apparizioni dell’iconico spot “Il telefono allunga la vita” di Massimo Lopez nei giorni passati.

Adesso abbiamo la soluzione: è arrivato un Sequel.

Risolto il mistero dello spot SIP: presentato a Sanremo 2026 il sequel

TIM, sponsor della kermesse musicale ha varato una operazione nostalgia con un nuovo spot. Lopez è sopravvissuto per trent’anni di telefonate, anche i suoi carcerieri sono stanchi e invecchiati, ma il nostro eroe mostra ad una nuova recluta come dare luce al fortino grazie a TIM Energia.

La pubblicità è l’anima del commercio.

