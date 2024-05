Costantino Vitagliano dato per morto oggi dopo la sua malattia: terza bufala da smentire

Ci viene segnalata proprio in queste ore quella che, a conti fatti, è la terza bufala nel giro di poche settimane su Costantino Vitagliano, dato per morto a causa di una malattia non curabile. Si tratta di un contenuto che, secondo le nostre prime ricerche effettuate in mattinata, circola in primis su YouTube. A partire da un filmato fatto di foto e testo senza fonti, infatti, si dà la netta sensazione che l’uomo sia venuto a mancare, con tanto di immagine in anteprima in cui appare Maria De Filippi in lacrime.

Ancora una volta Costantino Vitagliano dato per morto oggi in seguit alla sua malattia: nuova bufala da smentire

Per fortuna le cose non stanno così e, ad oggi, possiamo considerarla in tutto e per tutto una fake news. Già, perché se alcune settimane fa erano semplicemente circolati dei post acchiappaclick, coi quali abbiamo sì pensato a Costantino Vitagliano morto, salvo poi prendere atto che tutto fosse riferito alla sua malattia, oggi abbiamo superato ogni limite. Il video citato in precedenza è una bufala a tutti gli effetti ed è giusto che tutti lo sappiano, affinché si possano selezionare meglio i canali tramite i quali giungano aggiornamenti.

Purtroppo il fenomeno è sempre più diffuso e la sua propagazione su YouTube, che dovrebbe filtrare maggiormente pubblicazioni del genere, certo non aiuta il nostro lavoro. Con furbizia, chi genera robe del genere ora mette nel mirino personaggi famosi che hanno o hanno avuto realmente problemi di salute, in modo da rendere più realistici i propri racconti. Quanto avvenuto in queste ore con l’ex tronista di “Uomini e donne”, arrivando ad utilizzare addirittura l’immagine di Maria De Filippi, lo evidenzia alla perfezione.

Noi, come sempre, non possiamo fare altro che smentire tutte le voci relative a Costantino Vitagliano dato per morto oggi dopo la sua malattia, sperando che anche le suddette piattaforme inizino a darci una mano sotto questo punto di vista.

