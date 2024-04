Non c’è cura per Costantino Vitagliano morto: terza bufala sulla malattia in cinque giorni

Come gli avvoltoi, abbiamo anche oggi chi lascia credere la storia relativa a Costantino Vitagliano morto. Fondamentalmente, è la terza ondata di contenuti forzati sull’ex tronista di Uomini e Donne, visto che diverse realtà social da tempo provano a sfruttare la sua malattia per ottenere interazioni e magari visite ai siti collegati. Anche in questo frangente, per fortuna, abbiamo la possibilità di gettare acqua sul fuoco confrontado la natura di questi post con la realtà dei fatti.

Diamoci un taglio con Costantino Vitagliano morto, dopo l’annuncio sulla sua malattia

La storia relativa a Costantino Vitagliano morto, lo ribadiamo, oggi 10 aprile ci rimanda ad una fake news. Dunque, occorre portare avanti la linea che abbiamo tracciato pochi giorni fa con un altro approfondimento. Non si venga a parlare di post acchiappaclick e di testi semplicemente forzati, perché associare la foto dell’uomo ad un contenuto in stile “il triste annuncio“, associando il tutto all’emoji della preghiera, inevitabilmente si sconfina nel campo delle bufale.

Il post che ci è stato segnalato in queste ore esordisce addirittura con un eloquente “non c’è cura per Costantino Vitagliano“. Umano pensare che sia passato a miglior vita, ma nel giro di poche ore si comprendere che siamo soltanto al cospetto della terza bufala sulla malattia in cinque giorni. Anzi, a testimonianza del fatto che la situazione sia sotto controllo da un punto di vista medico, abbiamo su Instagram un post pubblicato dal diretto interessato nella serata di martedì, come si può facilmente osservare.

Per queste ragioni, non ha alcun senso annunciare che non c’è cura per Costantino Vitagliano morto. Oltre alla già citata terza bufala sulla malattia in cinque giorni, abbiamo anche sue uscite pubbliche che rappresentano un segnale incoraggiante. Certo, lui stesso in questi mesi ha annunciato di stare male e che i medici abbiano fatto fatica a capirne il motivo, ma questo non giustifica in alcun modo gli sciacalli del web.

