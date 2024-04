Ancora non funziona il sito del Fascicolo sanitario elettronico Lombardia: parla l’assistenza

Tiene banco una notizia molto calda oggi, visto che non funziona il sito del Fascicolo sanitario elettronico Lombardia. Questione particolarmente delicata e siamo certi imprevista, se non altro perché domani 30 aprile è fissata una scadenza importante per gli utenti. Entro poco più di 24 ore, infatti, si dovrà prestare il consenso per ricevere notifiche tramite email o SMS e questo potrebbe aver generato un numero di accessi anomalo alla piattaforma. Anche se, formalmente, il disservizio odierno dipende da altro.

Oggi non funziona il sito del Fascicolo sanitario elettronico Lombardia: primo riscontro dall’assistenza sui problemi

Già, perché in questi minuti ha finalmente parlato l’assistenza. Dopo le prime informazioni odierne, effettivamente abbiamo la possibilità di tornare sull’argomento. Se da un lato non funziona il sito del Fascicolo sanitario elettronico Lombardia, al contempo via social abbiamo quantomeno ottenuto un primo feedback a coloro che hanno sollevato problemi come quello che segue: “Buongiorno, grazie per la segnalazione. Attualmente sono all’estero per qualche mese e vorrei accedere al sito ma non carica mai. Ho provato con altre regioni, e funziona. Cosa posso fare? Grazie“. La risposta è stata molto chiara:

“A causa di un intervento di manutenzione straordinaria il servizio non è al momento disponibile. Le suggeriamo di riprovare in un secondo momento. Se il problema persiste, può collegarsi alla pagina del portale “Conosci La Tua Sanità” e compilare l’apposito form, selezionando l’argomento “Supporto all’utilizzo dei servizi sanitari online”. Verrà ricontattato il prima possibile“.

Insomma, è stato in qualche modo ammesso che ancora non funziona il sito del Fascicolo sanitario elettronico Lombardia, al punto che l’assistenza parla di manutenzione straordinaria. Resta l’anomalia, visto che in tanti avrebbero bisogno di connettersi alla piattaforma in questi minuti. Staremo a vedere se tutto rientrerà o meno in giornata, sperando che tutto si possa sbloccare nel più breve tempo possibile qui in Italia.

