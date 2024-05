Si torna a parlare di Jason Statham morto oggi: incidente dopo l’ultimo film non confermato

Stanno venendo a galla proprio in queste ore alcune voci su Jason Statham morto, a causa di un fantomatico incidente che sarebbe avvenuto dopo il suo ultimo film. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che i rumors non hanno fonti autorevoli alle proprie spalle, motivo per il quale sentiamo di smentire con forza quanto ci è stato segnalato oggi da alcuni utenti. Trattandosi di un attore molto famoso anche qui in Italia, l’eventuale annuncio di cui stiamo parlando avrebbe fatto il giro del web anche dalle nostre parti.

Smentiamo, per ora, le voci su Jason Statham morto oggi: nessun incidente segnalato dopo il suo ultimo film

Insomma, stiamo vivendo una situazione decisamente simile rispetto a quella che abbiamo trattato poco più di un mese fa sulle nostre pagine, visto che il noto volto del grande schermo purtroppo sta iniziando a finire spesso e volentieri al centro di fake news. Inutile dire che nel corso delle prossime ore terremo d’occhio le principali testate americane, a caccia di eventuali notizie sulle sue condizioni di salute, ma è chiaro che lo scenario venutosi a configurare in queste ore sia assolutamente tranquillo per chi ha a cuore le sorti di questo personaggio.

Provando a ricostruire l’accaduto di oggi 15 maggio, verrebbe da dire che le indiscrezioni su Jason Statham morto oggi nascano prevalentemente da Facebook e Twitter, considerando il fatto che proprio all’interno di questi ambienti venga menzionato il presunto incidente dopo l’ultimo film che lo ha visto protagonista. Tra strategie acchiappaclick e bufalari, purtroppo il fenomeno inizia ad essere crescente anche all’estero.

I segnali odierni, dunque, sono chiari e per fortuna ci spingono a smenire tutti i rumors relativi a Jason Statham morto oggi. Non vengono segnalati problemi connessi al presunto incidente dopo l’ultimo film, motivo per il quale occorre essere sereni su un tema tanto delicato.

