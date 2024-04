Timori su Jason Statham morto oggi: bufala su malattia ed ultime notizie

Ci sono non pochi timori oggi su Jason Statham morto, considerando il fatto che sui social pare stia arrivando una bufala riguardanti la sua malattia e le ultime notizie sul conto del noto attore. Una vicenda che va analizzata con grande attenzione, perché come spesso accade in circostanze simili riscontriamo la tendenza nel ricondividere contenuti senza i dovuti approfondimenti. In questo modo, dunque, si finisce con alimentare fake news senza appartenti ragioni. Anche tra gli utenti qui in Italia.

Smentite le voci su Jason Statham morto oggi: smentita la bufala sulla malattia con le ultime notizie

In sostanza, le indiscrezioni su Jason Statham morto sono prive di fondamenta. Allo stato attuale, non abbiamo motivi per pensare al peggio, come avvenuto non molto tempo fa con Costantino Vitagliano. Con l’ex tronista di Uomini e Donne, abbiamo osservato il fatto che qualcuno abbia provato a sfruttare un precedente annuncio del diretto interessato, visto che alla base di tutto c’è effettivamente una malattia al momento non correttamente letta dai medici, stando alle notizie riportate di recente.

Come nasce la fake news del momento? Secondo le segnalazioni che ci sono arrivate nelle ultime ore, pare che un contenuto del tutto fuori dalla realtà sia stato ricondiviso da alcuni utenti su TikTok e Youtube. In pratica, come già avvenuto in passato in altre circostanze, viene simulato lo scenario nel quale altri personaggi famosi tributano l’ultimo saluto al VIP dato per morto. Foto chiaramente modificata quella che trovate ad inizio articolo, ma questo non ha indotto il pubblico ad approfondire la vicenda per risalire alla verità.

Invitiamo tutti coloro che ci seguono a non ritenere vere le notizie che appaiono in video di dubbia origine. Il caso relativo alla bufala su Jason Statham morto oggi la dice lunga sotto questo punto di vista, non essendoci alcuna malattia da prendere in esame con le ultime notizie sul suo stato di salute.

