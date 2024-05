Saluto romano a Tortona: il candidato Mantovani smentisce il caso elettorale che ha infiammato la campagna elettorale Piemontese ormai alle battute di chisura.

E affida la sua smentita ad un breve video in cui il presunto saluto romano viene derubricato a semplice saluto all’uditorio, sette secondi in cui il candidato viene invitato sul palco, saluta sorridente e si avvia verso il microfono affidati ai social.

Riporta sempre lo stesso sui social

Condivido il video reale del momento in cui ho salutato gli amici e i sostenitori che mi supportano per le azioni concrete che da anni porto avanti a difesa del territorio e dei cittadini.

Si evince che il braccio non fosse teso, non rappresentava alcun saluto romano, come divulgato da chi, non avendo seri contenuti, prova a screditare e diffamare gli avversari.

Annuncio che provvederò a querelare tutti coloro che stanno provvedendo a divulgare false informazioni.