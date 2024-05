Attentato al premier slovacco Robert Fico: è gravissimo

Il caso di queste ore è un attentato al premieri slovacco Robert Fico. Ferito in una davanti alla Casa della Cultura, dove si riuniva il governo, ad Handlova, circa 200 chilometri dalla capitale Bratislava, versa in gravissime condizioni.

Le pallottole l’hanno infatti raggiunto all’addome ed agli arti.

La pagina social del premier al momento riporta il seguente messaggio

Robert Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte e attualmente è in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava, data la necessità di un intervento urgente. Le prossime ore saranno decisive