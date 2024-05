Non funziona “accedi” al fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia: repliche in farmacia

Oggi 15 maggio nuovamente non funziona il tastino “accedi” al fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia, al punto che in tanti si stanno chiedendo cosa dicono in farmacia gli addetti ai lavori. Che si tratti di una semplice prenotazione, o di una procedura connessa alle novità che sono state rese note nel corso delle ultime settimane, è chiaro che un disservizio del genere possa creare più di un disagio agli utenti. Ecco perché occorre fare il punto della situazione per gli utenti.

Ancora non funziona “accedi” al fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia: capiamo cosa viene detto in farmacia

Ben venga la proroga per confermare la propria identità, a margine delle consierazioni che abbiamo fatto ad aprile quando si sono verificati i primi disservizi in un contesto del genere. Detto questo, diventa molto importante comprendere quali possano essere gli scenari nel corso delle prossime settimane, anche perché tanti utenti brancolano nel buio su alcune date da rispettare, in base alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento.

La storia recente di questa piattaforma ci dice che il disservizio dovrebbe durare poco e che, nel giro di qualche ora, tutto potrebbe tornare alla normalità. Insomma, se anche dalle vostre parti non funziona il fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia, occorre portare pazienza ed attendere l’intervento dei tecnici. Del resto, questo è un periodo delicato ed è possibile che i server non riescano a fronteggiare un elevato numero di accessi contemporanei.

In ogni caso, visto che a molti oggi 15 maggio non funziona il fascicolo sanitario elettronico Regione Lombardia, aggiorneremo tempestivamente il nostro articolo di oggi nel caso in cui dall’assitenza dovesse pervenire una replica ufficiale in grado di fare chiarezza. Nel frattempo, siete liberi di scriverci qualora abbiate riscontrato difficoltà specifiche provando ad acceere a qualche servizio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.