Tiene banco il Fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia: problemi e novità ricette

Particolarmente caldo, oggi, il tema del Fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia, visto che dobbiamo spaziare tra problemi e novità sulle ricette. Bisogna fare una precisazione importante per quanto concerne le ricette elettroniche sul proprio smartphone, tramite sms o e-mail. Infatti da domani 30 aprile chi vuole continuare a usufruire del servizio offerto dalla Regione, attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, dovrà avviare una procedura per renderlo ancora attivo, almeno per quanto riguarda la Lombardia.

Gli aggiornamenti sul Fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia: emergono problemi e novità sulle ricette

Nuovi disservizi da analizzare oggi, dunque, dopo quelli della scorsa settimana con Tiscali Mail. Con la pandemia tantissimi cittadini italiani hanno avuto modo di ricevere il codice Numero di ricetta elettronica direttamente sul telefonino, senza insomma dover passare dal medico di base. Dal 30 aprile però, chi ha intenzione di mantenere attivo tale servizio, dovrà effettuare una determinata procedura.

Qualcuno che è meno pratico con la tecnologia potrebbe riscontrare qualche difficoltà, parliamo soprattutto di persone anziane, il consiglio è di rivolgersi a soggetti più esperti a riguardo. Quello che bisogna fare per mantenere attivo, in Lombardia, questo servizio di ricette elettroniche per via sms o e-mail, è accedere alla sezione “Profilo e Impostazioni” del proprio Fascicolo sanitario elettronico.

All’interno ritroveremo l’area “Notifiche” e qui alla voce “Ricette” è possibile confermare (o attivare per la prima volta) il servizio che consente di ricevere tramite sms o mail, il numero di ricetta elettronica (Nre). Questo tipo di conferma dovrà essere effettuata entro domani 30 aprile ed è necessaria in quanto il servizio di notifiche del Fascicolo sanitario elettronico sia stato aggiornato.

Ci sono più scelte per i cittadini selezionando il canale sul quale si preferisce ricevere il numero della ricetta. Molti utenti però, che in queste ore si stanno attivando per attuare questa procedura, hanno riscontrato alcuni problemi di accesso. Sembra infatti che la piattaforma abbia disservizi di accesso.

Non sono poche le segnalazioni a riguardo, per questo è anche probabile che possa esserci una proroga relativa alla data di scadenza. Molto dipenderà a questo punto se queste difficoltà ad accedere al sito del proprio Fascicolo sanitario elettronico si risolvano a breve. Occhio, dunque, a tutte le novità sul Fascicolo sanitario elettronico della Regione Lombardia, in relazione a problemi e novità sulle ricette in arrivo.

