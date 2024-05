Se sulla Luna non c’è atmosfera, perché ho visto la bandiera dell’Apollo 11 che sventola?

Ovviamente, perché non hai visto la bandiera dell’Apollo 11 che sventola. La bandiera dell’Apollo 11, che peraltro risulta al momento caduta, sopravvissuta dalle altre bandiere dei programmi Apollo, non ha mai sventolato.

Il Lunar Flag Assembly era non a caso munito di una asta orizzontale il cui scopo era tenere dritta la bandiera, asta che malfunzionò per il programma Apollo 12 lasciando la bandiera floscia e brutta a vedersi.

Le bandiere del programma Apollo ebbero una storia travagliata sin dalle origini: semplici bandiere di nylon (cosa che rende il loro stato attuale piuttosto incline al logorio) appese a particolari strutture costruite per gestire le condizioni di assenza pressochè totale di atmosfera.

Il Lunar Flag Assembly, un paletto verticale con un palo orizzontale destinato a mentenere la bandiera ben diritta, costruito per essere sia robusto che rientrare negli stringenti limiti di spazio e peso del bagaglio dell’ALM.

Tra le varie difficoltà ce ne fu una legislativa: Nixon fu costretto a precisare per legge che le bandiere del programma Apollo avevano un valore simbolico ed erano simbolo di scoperta e non sovranità, allo scopo di evitare improbabili ma possibili (specie nel clima della Guerra Fredda) incidenti spazial-lunar diplomatici.

Nel video dell’allunaggio ci sono dei momenti in cui la bandiera sembra muoversi, cosa che ha contribuito a creare nei complottisti l’idea del “falso allunaggio”, ovvero di un vero e proprio “film” girato dal famoso regista Stanley Kubrick (con tanto di false confessioni) in un set all’aperto.

In realtà nello spazio non esiste atmosfera, e sulla Luna essa è un velo estremamente sottile: per questo quando l’asta della bandiera fu piantata, le oscillazioni della stessa che sulla Terra vengono smorzate rapidamente continuano a perpetuarsi, rinforzate dai movimenti degli astronauti intorno.

Nonché dallo stadio di ascesa del LEM stesso, con le sue vibrazioni e spostamenti.

Ovviamente, finite le sollecitazioni la bandiera, di suo, restava e restò immobile per tutta la durata del suo ciclo vitale, con le grinze dovute al fatto che, ovviamente, non ci sono stirerie nello spazio e ogni grinza creata durante la manipolazione della bandiera era lì per rimanere a vita.

Tale fake news ovviamente fa da contraltare alle altre bufale sul tema.

Ad esempio quella che vuole l’allunaggio girato da un misterioso cameraman, in realtà un treppiedi particolarmente ingegnerizzato o l’ALM fisicamente incapace di resistere all’ambiente lunare (in realtà ogni sua componente era costruita per l’esatto scopo di resistere sia alle condizioni di viaggio che di arrivo).

