Cosa è successo a Massimo Ranieri oggi: si teme sia morto sul nulla

Cosa è successo a Massimo Ranieri oggi? In tanti temono sia morto sul nulla cosmico. Massimo Ranieri è morto? Questa sembra essere la domanda ricorrente quest’oggi dopo la comparsa sul web di un titolo alquanto ambiguo che lascia pensare come il celebre artista partenopeo sia venuto a mancare. Come sempre c’è chi opta per i classici titoli clickbait per attirare l’attenzione degli utenti, creando quindi un insieme di parole che possono essere fraintese facilmente ipotizzando la morte del protagonista in questione.

Capiamo cosa è successo a Massimo Ranieri oggi: per fortuna non è morto

Vicenda che ricorda un po’ quella trattata di recente con Lino Banfi, sulle nostre pagine. Questa volta ad essere finito nel calderone di queste fake news è stato Massimo Ranieri. Il tutto è appunto partito da questo titolo in cui si parla di un intervento d’urgenza a cui si è sottoposto Massimo Ranieri e che non è bastato, con l’addio che ha generato un vero colpo al cuore.

Parole assolutamente inequivocabili che lasciano pensare proprio alla morte di Massimo Ranieri. Se dovessimo quindi soffermarci sul titolo effettivamente penseremmo alla scomparsa di questo grande artista. Approfondendo invece l’articolo si parla di un episodio di salute che ha colpito anni fa il cantante napoletano, ritrovatosi ad essere sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza per diverticolite.

C’è stato poi un altro episodio, successivamente, per delle aderenze che si erano venute a creare all’interno dell’intestino. Da quel momento in poi semplicemente Massimo Ranieri ha deciso di seguire uno stile di vita più sano, fatto semplicemente di verdura e di pesce, eliminando quasi del tutto la carne, concedendosi di tanto in tanto solo quella bianca. Inoltre ha iniziato a praticare tanto sport per aiutare il suo corpo a mantenersi più sano ed in forma possibile.

Questo è insomma il succo di quanto emerge all’interno di un articolo presente sul web e che invece, attraverso un titolo del tutto ingannevole, ha fatto pensare alla morte di Massimo Ranieri. Purtroppo è una tattica utilizzata da tanti blog per creare un po’ di interazioni, ma il più delle volte sono solo escamotage che contribuiscono a creare tante fake news.

Come sempre consigliamo di non soffermarsi mai su un titolo di un post, ma di approfondire la notizia aggiornandosi sulla fonte. Dunque, se vi state chiedendo “cosa è successo a Massimo Ranieri” oggi, vi garantiamo per fortuna che non sia morto.

