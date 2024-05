Terzo rilancio per Lino Banfi morto oggi dopo una malattia: speculazioni anche sul ristorante

Ancora notizie infondate su Lino Banfi morto oggi dopo una malattia oggi, mentre assistiamo a fake news anche sulla presunta chiusura del suo ristorante a Roma. Siamo ormai abituati a leggere notizie sulla morte di personaggi famosi, quei classici titoli acchiappaclick che purtroppo continuano a presentarsi come un circolo vizioso sul web.

Ennesimo rilancio per Lino Banfi morto oggi dopo una malattia: notizie false anche sul suo ristorante di Roma

Si tratta della terza bufala sul tema, dopo quella di fine marzo che abbiamo trattato per i nostri lettori. Dobbiamo quindi quest’oggi smentire nuovamente la notizia della morte di Lino Banfi, celebre attore pugliese che da tempo si trova coinvolto in queste fake news. In modo particolare si fa leva su alcune sue interviste, anche recenti, per creare poi titoli che lasciano pensare alla sua morte.

Ormai è un metodo collaudato da tanti siti web che puntano proprio sull’accalappiare quanti più utenti possibili e fare le visualizzazioni necessarie dalle quali trarre poi più guadagni. Parlare quindi di morte di Lino Banfi è assolutamente sbagliato, l’attore è stato molto attivo lo scorso autunno con la partecipazione a Ballando con le stelle, ma chiaramente la sua età avanzata lo ha poi spinto a smettere perché troppo provato fisicamente. Da qui però a parlare di morte di Lino Banfi ce ne passa.

Si tratta però di un rumor alimentato da qualche vecchia intervista dell’attore in cui ha parlato non solo della scomparsa della sua adorata moglie, ma anche del nipote che si è tolto la vita quando aveva appena 18 anni e che inevitabilmente ha segnato Lino Banfi nel profondo.

Ecco quindi che i vari titoli addio a Lino Banfi hanno poi iniziato ad insidiarsi nuovamente sul web, creando questa falsa notizia sulla sua morte che quest’oggi è ritornata prepotentemente a farsi sentire. Si tratta dell’ennesima fake news fatta circolare per creare qualche interazione in più, ma è una bufala anche quella relativa alla probabile chiusura del suo ristorante a Roma.

Da anni infatti Lino Banfi è proprietario di un noto ristorante nella Capitale e qualcuno, pensando alla scomparsa dell’attore pugliese, ha pensato bene di far circolare anche la notizia della possibile chiusura del suo ristorante romano. Lino Banfi sta bene ed il suo ristorante continua ad essere attivo nel cuore di Roma. Facciamola finita con Lino Banfi morto oggi dopo una malattia, frenando i rumors anche sul ristorante di Roma.

