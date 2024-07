Tormentone sull’addio ad Edoardo Bennato per malattia oggi: ancora fraintendimenti di salute

Ci risiamo oggi coi tormentoni riguardanti le sorti di Edoardo Bennato, considerando il fatto che secondo alcune voci il noto artista di origini napoletane sarebbe venuto a mancare per malattia. Questa, quantomeno, è la netta sensazione che si ha leggendo alcuni articoli che girano sul web e, di conseguenza, anche sui social. Proviamo ad essere più chiari sotto questo punto di vista, sperando di riuscire a metterci alle spalle alcuni fraintendimenti spesso e volentieri figli della furbizia di chi produce contenuti.

Ancora voci sull’addio ad Edoardo Bennato per malattia oggi: ennesimo malinteso sulla sua salute

Già, perché parlare di “addio ad Edoardo Bennato” in questi giorni, ben sapendo che si tratti di un palese titolo clickbait, vuol dire semplicemente indurre le persone a pensare che sia morto. Inutile girarci intorno coi soliti giochi di parole, in quanto con determinate testate il discorso appare da tempo assolutamente chiaro. Non è un caso che lo stesso cantante sia finito al centro di rumors simili già nel 2023, quando sulle nostre pagine siamo stati costretti a smentire indiscrezioni del genere con un altro articolo.

Purtroppo l’episodio che vi stiamo raccontando oggi appare sempre più ricorrente sul web, sfruttando il potenziale dei social e la diffusione di contenuti che vengono concepiti con titoli ingannevoli. Fondamentalmente, le realtà editoriali che utilizzano un approccio simile sono sempre le stesse. Nonostante le segnalazioni degli utenti alle varie piattaforme, la situazione non cambia, anche se la speranza è l’ultima a morire sotto questo punto di vista. Sperando che possano tornare a lavore in modo “giusto”.

A noi, almeno per oggi, non resta altro da fare che smentire tutte le voci su Edoardo Bennato morto per malattia oggi. Non è un caso che l’artista sia atteso per alcuni eventi che lo vedranno protagonista con la sua inconfondibile voci, in nome della miglior risposta possibile ai recenti rumors.

