Ripetete tutti assieme: il messaggio CARD onde sismiche è una bufala. Una bufala che riciccia periodicamente, e in fondo anche titoli di testate che prima parlano di “Allarme virus su WhatsApp: Card Onde Sismiche, non aprite e non condividete il messaggio” e solo dopo decidono di ricordare al mondo che è una bufala non aiutano.

Il risultato finale?

La stessa bufala viene riciclata ad ogni terremoto, e ormai siamo ad un numero incalcolabile di segnalazioni.

Non ci credete?

Lo sappiamo: il messaggio CARD onde sismiche è una bufala

Queste sono solo le segnalazioni dell’ultimo pomeriggio.

E da quando si sono diffuse le notizie sul terremoto in Myanmar, è ancora peggio. Continuiamo ad essere invasi di richieste basate sulla “nuova notizia” che “non ho trovato sul vostro sito”

Il problema è che sul nostro sito la trovate eccome. Ed un numero incalcolabile di volte, ad esempio qui, qui, qui e qui.

Si tratta di una una stessa fake news che gira incessantemente in diverse lingue ed è nata col terremoto in Marocco del 2023.

Ricordiamo assieme: una foto non può hackerare un computer o un cellulare in 10 secondi.

Potrebbero mandarti un apk, un file per installare programmi, ma solitamente i cellulari Android sono preimpostati per non accettare installazione di file da fonti che non siano il Play Store, l’opzione può essere rimossa ma sarebbe meglio non farlo se non si è consapevoli di cosa sta accadendo.

In ogni caso, una “foto del terremoto”, da sola, non può hackerare un accidenti.

