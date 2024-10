Riecco foto del terremoto in Marocco su Whatsapp e Card onde sismiche che hackera telefoni

Ci risiamo, oggi 25 ottobre, con le presunte foto del terremoto in Marocco su Whatsapp e Card onde sismiche che hackera telefoni in Italia. Ci sono numerose segnalazioni sui social, in queste ore, a proposito di un messaggio WhatsApp che cita il cosiddetto “Seismic Waves Card”. Si tratta, almeno in apparenza, di un virus che a detta delle fonte circola tramite l’app camuffandosi come foto del terremoto in Marocco.

Si crea dunque un allarme tra coloro che non hanno particolare dimestichezza su tematiche simili, al punto da invitare tutti a non procedere con il download per alcuna ragione al mondo. Come se non bastasse, viene aggiunto che ne avrebbero parlato anche nel corso di alcuni telegiornali.

Riconosciamo la bufala con la catena WhatsApp con Seismic Waves Card per il terremoto in Marocco

Proprio il dettagli dei TG, tuttavia, mi ha incuriosito. Il messaggio della catena che sta spopolando tanto oggi, a conti fatti, ricorda molto quello di “Argentina lo sta facendo”, come abbiamo avuto modo di riportarvi anni fa con un altro pezzo. Come spesso avviene in circostanze simili, si punta al discorso del “ne parlano tutti“, con il chiaro intento di convincere anche il pubblico più scettico. Solo approfondendo la vicenda si scopre che non vi siano testimonianze dirette di coloro che avrebbero ricevuto un messaggio del genere, così come dalle autorità non sarebbero giunti avvisi sulla medesima lunghezza d’onda.

Ancora il tormentone sulle foto del terremoto in Marocco su Whatsapp e Card onde sismiche che hackera smartphone

Ne avevamo parlato ad agosto, ma evidentemente tocca tornare sull’argomento. Insomma, allo stato attuale non ci sono ragioni per temere che una catena impostata sulla “Seismic Waves Card” possa essere realmente in grado di hackerare il nostro smartphone, come viene riportato nella comunicazione in questione e da varie fonti in giornata. Si tratta di una catena che si prende gioco del pubblico, senza veicolare una minaccia concreta. Già, perché all’interno non troviamo link o allegati che possono crearci concreti grattacapi.

In conclusione, non abbiamo motivi per avere timore del presunto messaggio sulla Seismic Waves Card, visto che per il momento non abbiamo elementi sufficienti per affermare che stia realmente circolando un virus del genere. In ogni caso, tocca smentire le voci sulle foto del terremoto in Marocco su Whatsapp e Card onde sismiche che hackera smartphone.

