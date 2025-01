Ci segnalano i nostri contatti una catena di S. Antonio diffusa a mezzo WhatsApp, ma anche Facebook e su altri social, relativa ad un file CARD Onde Sismiche.

La catena recita: “Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco tramite Whatsapp. Il file si chiama CARD Onde Sismiche, non apritelo e non guardatelo, vi hackera il telefono in 10 secondi e non può essere fermato in nessun modo. Fate girare!!!! NON APRIRLO. Lo hanno detto anche in televisione. Condividete”

Ed ovviamente è una fake news.

Il file CARD Onde Sismiche che hackera il telefonino non esiste

La prima red flag è il fatto che si parli del terremoto in Marocco del 2023, già oggetto di diverse fake news. E sin da allora, di diverse iterazioni di questa bufala.

La seconda è il testo che compare in tutte le narrazioni a base di hacker e grandi novità “Lo hanno detto in TV”. As seen on TV infatti per una intera generazione è il marchio supremo di affidabilità. La TV non mente, i TG non mentono, la pubblicità non mente, se un messaggio annuncia che gli hacker mandano foto del terremoto del Marocco del 2023 che hackerano i cellulari in 10 secondi, allora deve essere vero.

Peccato che non lo sia, e che la stessa fake news giri incessantemente in diverse lingue.

Una foto non può hackerare un computer o un cellulare in 10 secondi.

Potrebbero mandarti un apk, un file per installare programmi, ma solitamente i cellulari Android sono preimpostati per non accettare installazione di file da fonti che non siano il Play Store, l’opzione può essere rimossa ma sarebbe meglio non farlo se non si è consapevoli di cosa sta accadendo.

E non è neppure questo il caso: si parla di un fantomatico CARD Onde Sismiche che contiene foto. E che non esiste.

