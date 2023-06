L’ultimo saluto di oggi è per Edoardo Bennato, ma è solo una bufala

Edoardo Bennato non è morto. Purtroppo anche quest’oggi dobbiamo fare i conti con il solito articolo scritto per attirare gli utenti con un titolo assolutamente ingannevole. Questa volta, ad essere finito nel mirino di questo modo poco corretto di fare notizia, è Edoardo Bennato, un grande cantautore napoletano che quest’oggi si ritrova ad essere tra i trend per la sua scomparsa.

Oggi danno l’addio ad Edoardo Bennato, ma è solo una bufala come tante altre nel 2023

Storia che ricorda molto quella di Francesco Guccini, trattata di recente. L’addio a Edoardo Bennato non è ovviamente reale, il cantautore è vivo e vegeto, eppure c’è un titolo di un post che fa pensare a ben altro. Come sempre si cerca quel personaggio che da qualche anno non è presente in tv o tra le classifiche musicali, per creare un titolo ambiguo e generare una notizia che alla fine rischia di trasformarsi nella solita bufala.

Chi non approfondisce ciò che viene scritto all’interno di un post o di un link, inevitabilmente penserà dal titolo che il soggetto in questione sia scomparso. La parola addio è questa volta associata a Edoardo Bennato, ma non solo perché si parla di mondo musicale sconvolto. Chiaro come si voglia attirare l’attenzione degli utenti con questi titoli shock, ma alla fine all’interno dell’articolo si parla sempre della solita storia, di un personaggio che semplicemente è lontano dai riflettori da qualche anno.

In realtà Edoardo Bennato è dal 2020 che non si fa sentire con un suo brano, non sono passati nemmeno tantissimi anni, eppure questa è stata l’occasione giusta per raggirare nuovamente i vari utenti. Se quindi notate sui social qualche post dedicato alla scomparsa di Edoardo Bennato, capite come sia l’ennesima fake news fatta circolare per colpa di un titolo ingannevole.

Una strategia che continua ad essere utilizzata da alcuni siti, ma che non fa bene assolutamente a questo tipo di lavoro, anzi alimenta il mondo delle bufale e purtroppo sempre più utenti si lasciano abbindolare da questo gioco. Ribadiamo il concetto: Edoardo Bennato sta bene e non è morto.

