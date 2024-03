Nessun addio a Lino Banfi morto oggi: false credenze che nascono dalle vicende del nipote

Ci è già capitato in passato di affrontare post talmente acchiappaclick da generare vere e proprie bufale, come abbiamo avuto modo di constatare nel giorno di Pasqua con il presunto addio a Lino Banfi morto oggi. Insomma, stando alle segnalazioni che ci sono pervenute proprio in queste ore, sembrerebbe che siano state generate false credenze che nascono effettivamente da un fatto tragico che ha caratterizzato la vita dell’attore. Tutto ruota attorno ad una grave perdita avuta in famiglia.

Smentito l’addio a Lino Banfi morto oggi: leggende di Pasqua che nascono dalle vicende del nipote

A differenza di quanto riportato alcuni mesi fa, quando ci siamo imbattuti in rumors simili, questa volta il lutto non coinvolge l’altrettanto grave perdita della moglie, ma le vicende del nipote. Già, perchè non tutti sanno che alcuni anni fa il giovane, appena diciottenne, decise di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. Vicenda che ha segnato profondamente lo stesso Lino Banfi e, proprio per questo, appaiono vergognosi alcuni titoli di articoli che si leggono sul web a fine marzo 2024.

L’attore in alcune circostanze ne ha parlato anche pubblicamente, non senza commozione. E questo rende ancora più condannabile la decisione di alcune testate di portare a casa dei click lasciando credere che oggi possa essere vera la voce su Lino Banfi morto. Insomma, solo aprendo l’articolo in questione si scopre che in realtà l’addio sul volto storico della televisione italiana riguardi una perdita in famiglia.

Sarebbe arrivato il momento di darci un taglio con questa strategia acchiappaclick che di etico ha ben poco, visto che oggi in tanti hanno creduto alla storia di Lino Banfi morto. Si portano a casa visite puntando sul clickbait tramite social, ma si perde la faccia, visto che l’intento di questi pezzi appare chiaro anche a coloro che non sono esperti del settore. Noi, ovviamente, ci limitiamo a smentire tutti.

