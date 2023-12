Lasciano credere a Lino Banfi morto, ma si alterano notizie oggi

Non siamo certo lieti di prendere atto che stia tornando la poco sopportabile strategia dell’acchiappaclick sulla pelle dei personaggi famosi, visto che da alcune ore a questa parte si crede a Lino Banfi morto. Tutto nasce in realtà dalla notizia che abbiamo portato alla vostra attenzione poco meno di un anno fa, quando purtroppo è venuta a mancare sua moglie Lucia. Una spirale di dolore per l’attore che ha più volte dichiarato pubblicamente quanto sia stato grande il vuoto lasciato dalla sua compagna di vita.

Malintesi su Lino Banfi morto: si alterano notizie oggi sul popolare attore

Come sono andate le cose e come nasce il malinteso del momento? Sostanzialmente, alcune pagine Facebook lasciano credere alla notizia riguardante Lino Banfi morto, ma si alterano le cose oggi, in quanto tutto ruota attorno ad alcune interviste rilasciate di recente dal diretto interessato. L’attore, ad esempio, ha affermato di aver fatto un viaggio all’estero per pensare di meno alla moglie Lucia morta durante il 2023. Occasione propizia per i soliti avvoltoi da social.

Basti pensare alla pubblicazione della sua foto con messaggi tipo “è volato via”, oppore “se ne è andato”. Chiaro il tentativo di alimentare le voci su Lino Banfi morto, rimandando ad articoli in rete tramite i commenti ai suddetti post. Solo nei pezzi, però, è stato specificato quanto deciso effettivamente dall’attore. Per questo motivo, dunque, non possiamo parlare di “bufala“, ma più nello specifico di post “acchiappaclick“, con il solito modus operandi di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Dunque, occhio a quello che leggete sui social, visto che non c’è alcun motivo per credere alla storia su Lino Banfi morto. Chi pubblica determinati post ha come solo obiettivo quello di ingannarvi e di indurvi ad accedere a determinati siti, attirando la vostra attenzione con stratagemmi poco corretti dal punto di vista etico.

