Segnalati di nuovo problemi Tiscali Mail con login e sulla linea: cosa non funziona oggi

In questi minuti, secondo le informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, sono stati segnalati di nuovo problemi Tiscali Mail durante il login e sulla linea, al punto che tanti utenti in giro per il Paese vogliono capire cosa non funziona oggi in determinate aree. Provando a fare un primo punto della situazione, possiamo dire che l’emergenza forse sta gradualmente rientrando, in virtù di numeri tendenzialmente in discesa in merito alle lamentele che sono state registrate il 23 aprile in Italia. Tuttavia, occorre non sottovalutare quello che sta succedendo.

Registrati di nuovo problemi Tiscali Mail in fase di login e sulla linea mobile: capiamo cosa non funziona oggi 23 aprile

Dunque, dopo il disservizio che ha creato non pochi problemi al pubblico di Yahoo Mail nelle scorse settimane, abbiamo un’altra delicata questione che va presa in esame, sperando di poterla archiviare rapidamente. Non è semplice leggere la situazione, in quanto le segnalazioni del pubblico si alternano e spaziano tra la solita questione della posta elettronica associata a questo brand, fino ad arrivare alla rete mobile di cui tanto si parla per gli utenti nostrani.

Per farvela breve, a partire dalle 10 circa di questa mattina, sono stati segnalati di nuovo problemi Tiscali Mail nel momento in cui gli utenti hanno provato a portare a termine il login e sulla linea. Dunque, rispondere in modo specifico a domande su cosa non funziona oggi non è la cosa più semplice del mondo. Di sicuro c’è un disservizio in corso che ha creato delle difficoltà ai tecnici su larga scala, come del resto si può osservare anche attraverso la specifica pagina di Down Detector.

Premesso questo, allo stato attuale non abbiamo riscontri ufficiali da parte dell’assistenza. Si attendo, quindi, maggiori informazioni dopo che sono stati segnalati di nuovo problemi Tiscali Mail in fase di login e sulla linea mobile, sperando di capire bene cosa non funziona oggi.

