Errori sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari durante il triplo concerto di Firenze

Il mondo delle fake news e più in generale delle imprecisioni può coinvolgere anche la musica, come abbiamo constatato in queste ore a proposito della scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari, in occasione del triplo concerto di Firenze in programma nel weekend in corso. A tal proposito, abbiamo raccolto alcune informazioni utili, affinché i fan della band possano recarsi all’evento informati, senza prospettive che possano essere in qualche modo disattese durante l’esibizione.

Focus sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari: occhio agli errori sul concerto di Firenze

Le date restanti prevedono una doppia uscita tra oggi e la serata di sabato, motivo per il quale è giusto sgombrare il campo da ogni dubbio. Evento non anomalo, visto che mesi fa ci siamo ritrovati al cospetto di una situazione simile. Alla luce di quanto emerso finora, con alcuni post che soprattutto su Facebook alimentano una certa disinformazione sull’argomento, è importante concentrarsi su come andranno le cose nelle prossime 36 ore, illustrando a tutti la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari in occasione del concerto di Firenze. Questo, a grandi linee, dovrebbe essere l’ordine delle canzoni:

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco

Come sempre avviene in queste circostanze, bisogna tener presente che la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari durante il doppio concerto di Firenze rimanente, dopo l’esibizione di ieri sera, potrebbe essere soggetta a qualche piccola variazione dell’ultimo minuto. In ogni caso, non dovremmo discostarci più di tanto da quanto vi stiamo riportando oggi nel caso in cui doveste essere in procinto di recarvi presso il capoluogo toscano.

Fateci sapere se dovessero emergere ulteriori aggiornamenti riguardanti la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari dopo il concerto di Firenze, con la seconda serata di venerdì.

