Aggiornata la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari verso il concerto di Roma del 23 e 24 luglio

Ci sono aggiornamenti che dobbiamo prendere in considerazione oggi, in merito alla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari verso il doppio concerto di Roma previsto tra oggi 23 luglio e domani 24 luglio. Un duplice appuntamento tanto atteso dai fan, al punto che il repertorio possibile è stato già trattato sulle nostre pagina alcuni giorni fa. Dopo le anticipazioni doverose del caso, pur facendo presente che le notizie in quella fase non potessero essere considerate ufficiali, ora possiamo scendere maggiormente in dettagli.

Riscontri più concreti sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari in vista del concerto di Roma del 23 e 24 luglio

Insomma, è tempo di passare dai rumors a fatti più concreti parlando della scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari verso il concerto di Roma del 23 e 24 luglio. Stando anche alle informazioni raccolte durante le date precedenti, in cui il gruppo in questione come prevedebile ha fatto registrare un grosso seguito, questa domenica ci sono alcuni dettagli che possono fare la differenza. Vediamo dunque come stanno le cose.

Se vi state chiedendo quale sarà la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari in vista del concerto di Roma del 23 e 24 luglio, con ogni probabilità la lista andrà ad includere brani come Zen, Giovani Wannabe, Tetris, Hold On, La storia infinita, Bergamo, Hikikomori, Coca Zero, Nonono, Ricordi, Lake Washington Boulevard, Scatole, Giulia, Cena di Classe, Irene, Dentista Croazia, Antartide, Freddie, Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop/Fede (Dj set), Ridere, Rubami la Notte, Ringo Starr, Scrivile scemo e Pastello bianco.

Dunque, ora dovremmo avere le idee più chiare sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari, almeno per quanto concerne coloro che hanno nel mirino il doppio concerto di Roma del 23 e 24 luglio. Fermo restando che qualche possibile colpo di scena sia sempre dietro l’angolo per chi in questi anni ha imparato ad apprezzare la band. Vi faremo sapere in caso di ulteriori sorprese.

