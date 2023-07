Necessario analizzare le ultime anticipazioni sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari tra concerto di Mestre, Milano e Roma. Questa sera andrà in scena la data zero del tour estivo dei Pinguini Tattini Nucleari, si parte dal Parco San Giuliano Porta Rossa di Venezia per toccare poi i principali stadi italiani. In molti si stanno chiedendo quale sia la scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari, capire quali saranno le canzoni che la band capitanata da Riccardo Zanotti suonerà dal vivo per intrattenere i vari fan presenti all’evento.

Le ultime anticipazioni sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari verso il concerto di Mestre, Milano e Roma

Insomma, qualche certezza in meno rispetto a quanto riportato pochi giorni fa con Tiziano Ferro. Bisogna precisare che, trattandosi di una data zero, non è possibile conoscere la scaletta ufficiale, già insomma dall’esibizione di questa sera al Parco San Giuliano Porta Rossa di Venezia si scoprirà quali brani saranno suonati e cantati da Riccardo. Attualmente si conoscono gli orari di questa data zero che prenderà il via dalle ore 21, ma l’ingresso prato gold package sarà aperto dalle ore 14 e quello prato dalle 14:30.

Si può però ipotizzare una sorta di scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari grazie a delle informazioni date dallo stesso Riccardo Zanotti in questi ultimi giorni. In primis ci sarà la possibilità di ascoltare per la prima volta dal vivo Giulia, mai suonata in pubblico dai Pinguini Tattici Nucleari. Inoltre il frontman della band ha invitato i fan a non credere quanto scritto in queste ore proprio sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari sul web, perché si tratta di notizie false.

Se quindi avete preso visione di qualche scaletta online, non è veritiera, anche se indubbiamente ci sarà modo di ascoltare i successi di questi ultimi anni della band. Saranno insomma incluse in questa scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari brani come Ringo Starr, Ridere, Giovani Wannabe, Scrivile Scemo, Ricordi, Coca-Zero e l’ultimo successo radiofonico come Rubami la notte. Canzoni che tutti avranno avuto modo di ascoltare in questi mesi in radio.

Non ci resta che attendere il concerto di questa sera per scoprire tutti i brani che Riccardo canterà durante questo tour estivo. Occhio dunque alle più recenti anticipazioni sulla scaletta dei Pinguini Tattici Nucleari, verso il concerto di Mestre, Milano e Roma

