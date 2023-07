Chiarimenti sulla scaletta di Tiziano Ferro 2023 verso il concerto di Messina e non solo

Ci sono confronti accesi sui social, in questi giorni, per quanto riguarda la questione della scaletta di Tiziano Ferro 2023, in vista non solo del concerto di Messina, ma anche delle altre tappe che lo vedranno protagonista durante il mese di luglio. Visto che un numero crescente di utenti ci pone domande simili, come avete avuto modo di constatare proprio in questi giorni a proposito di Ultimo, bisogna chiarire un po’ di concetti per coloro che hanno deciso di acquistare un biglietto.

Le prime informazioni sulla scaletta di Tiziano Ferro 2023 verso il concerto di Messina e le altre tappe di luglio

Quali sono le certezze dalle quali possiamo partire oggi in merito alla scaletta di Tiziano Ferro 2023? Il mirino dei suoi fan è ovviamente focalizzato sull’appuntamento di Messina, in programma domani 4 luglio. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che tutto il mese saràà particolarmente impegnativo per l’artista, motivo per il quale anticipazioni simili potrebbero fare la differenza anche per chi ha acqustato biglietti per altre tappe del tour.

A tal proposito, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del suo staff, tramite le quali possiamo darvi certezze sulla scaletta di Tiziano Ferro 2023, ma la recente apparizione di Bari ha fatto emergere una sequenza molto chiara: Accetto Miracoli, Buona (Cattiva) Sorte, La Differenza Tra Me E Te, Sere Nere, Hai Delle Isole Negli Occhi, Il Mondo È Nostro, Ti Scatterò Una Foto, Xdono, Imbranato, Indietro, Destinazione Mare, L’amore È Una Cosa Semplice, Ed Ero Contentissimo, E Raffaella È Mia.

La seconda fase del concerto ha visto il cantante esibirsi con altri grandi classici, come Balla Per Me, Il Regalo Più Grande, Addio Mio Amore, Alla Mia Età, L’ultima Notte Al Mondo, Per Dirti Ciao!, Ti Voglio Bene, La Prima Festa Del Papà, La Vita Splendida, Stop! Dimentica, E Fuori È Buio, Potremmo Ritornare, Incanto, Il Conforto, La Fine, Rosso Relativo, Lo Stadio, Non Me Lo So Spiegare e Il Sole Esiste Per Tutti. Vedremo se sarà questa la scaletta di Tiziano Ferro 2023 anche a Messina e nei concerti successivi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.