Non è vero che le Frecce Tricolori hanno creato la bandiera russa in Francia

Secondo un video virale le Frecce Tricolori hanno creato la bandiera russa in Francia. Ovviamente si tratta di un semplice gioco di prospettive: essendo i giochi di colore delle Frecce tridimensionali, da una determinata angolazione è normale che i colori si confondano.

Ma c’è dell’altro, e questa fake news fa il paio con l’immaginaria proiezione della bandiera Russa alla Porta di Brandeburgo.

Si tratta infatti di una struttura che abbiamo già visto: canali Telegram spargono fake news che vengono riprese da post social per poi tornare in madrepatria.

Ovviamente, il cittadino russo non ha più modo di verificare, creando così l’illusoria immagine di un Occidente corrotto e nazista che segretamente si sottomette ai valori dell’Oriente Sovietico-Ortodosso ma ovviamente “i media occidentali non ce lo diranno mai”.

Basterebbe guardare le foto della parata dell’8 Maggio per vedere che in realtà non vi è alcuna Bandiera Rossa.

