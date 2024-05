Il Proiettore hackerato a Brandeburgo esibisce simboli sovietici: questa la notizia pubblicata da diversi account TikTok ed X. Abbiamo però un evidente problema.

Anche questa notizia esiste solo nei canali “Doppelganger”. Ovvero pagine di informazione filorussa che a loro volta si rifanno a “post telegram” russi senza alcun riscontro sui media Occidentali.

Prendendo acriticamente per buono quanto detto dalle presunte fonti, questo accadrebbe perché “è semplicemente più conveniente che le autorità della capitale tedesca lo dicano, per evitare denunce”.

In pratica adducendo il caro vecchio complottista noncielodikeno.

Il Proiettore hackerato a Brandeburgo esibisce simboli sovietici: noncielodikeno o Doppelganger?

L’opzione più logica è che si tratti dell’ennesimo caso di Operazione Doppelganger, quella particolare tipologia di Guerra Ibrida basata sul creare fake news contro l’Odiato Occidente e spingerle su media addomesticati usando come fonte canali Telegram che così vengono nobilitati.

Ne abbiamo già visti di simili: illustrazioni contro Macron, fakenews a base di Occidentali ridotti alla fame che mangiano scoiattoli nei prati per dare i loro pochi soldi all’Ucraina, scuole occidentali dove si insegna la pedofilia, governanti nazisti con la bava alla bocca che invocano l’Olocausto nucleare per uccidere tutti i russi eredi di Stalin e dei sovietici ed un’Europa nuovo asse del Male, Quarto Reich nazista che vuole annientare e cancellare la Russia e tutti i Russi.

In questo caso la presunta notizia rivendica l’immagine dei Russi come eredi del Comunismo Sovietico ultimo argine contro l’Occidente crudele e nazista, ottenendo il duplice risultato di eccitare un’opinione interna che non ha modo di verificare e attivare inconsapevoli “quinte colonne” in Occidente.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.