Il murales contro Macron col pesce dei Simpsons non esiste

Il murales contro Macron col pesce dei Simpsons non esiste. Questo è il resoconto dell’ennesima immagine arrivata sui social passando da Pravda.ru, partita dal solito canale telegram filorusso e finita ad esserci segnalata pubblicata in qualche post e condivisione assai sgangherata.

Cosa che comincia ad accadere sin troppo spesso, ed è accaduta ad esempio qui (murales “pacifista” a favore della Russia) e qui (vendite di Ken incinto transessuale) solo recentemente.

Il murales contro Macron col pesce dei Simpsons non esiste

Anche in questo caso il girotondo dell’Operazione Doppelganger è lo stesso.

Comincia tutto dal sottobosco di troll e canali telegram filorussi che, allo scopo di fomentare l’opinione interna di un paese profondamente colpito dalla censura, inventano falsità.

Il russo odierno non ha modo di verificare cosa dicano effettivamente i giornali occidentali: deve quindi credere a mezzi di informazione pilotati e bot filorussi che diffondono assurde fakenews a base di Occidentali ridotti alla fame che mangiano scoiattoli nei prati per dare i loro pochi soldi all’Ucraina, scuole occidentali dove si insegna la pedofilia, governanti nazisti con la bava alla bocca che invocano l’Olocausto nucleare per uccidere tutti i russi eredi di Stalin e dei sovietici ed un’Europa nuovo asse del Male, Quarto Reich nazista che vuole annientare e cancellare la Russia e tutti i Russi.

Quindi si parte da un canale Telegram che pubblica una foto di Alamy titolata “Una vista della cattedrale di Notre Dame, tre anni dopo l’incendio che distrusse il tetto della cattedrale e rovesciò la sua guglia, a Parigi” malamente ritoccata con l’effigie del pesce radioattivo dei Simpsons, si arriva ad un post di Pravda.ru che millanta la stessa essere una “protesta contro Macron”, e si finisce ai social italiani che riportano la fake news che tornerà così in madrepatria “legittimata”.

