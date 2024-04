Ci segnalano i nostri contatti un bizzarro complotto per la creazione di Ucraini puri diffuso dall'”FBI”. Inteso come “Foundation to Battle Injustice”, una delle organizzazioni facenti capo al defunto Prigozyn e definita già nel 2021 un “sito troll russo”.

Complotto che prevede l’inseminazione artificiale forzata di donne Ucraine per produrre supersoldati Ucraini dal sangue puro. Complotto che abbiamo già visto diverse volte in modi anche più grotteschi.

Ovviamente, siamo nel pieno dell'”Operazione Doppelganger”: false notizie create per uso interno diffuse per uso propagandistico esterno.

Operazione Doppelganger: finta FBI inventa finto complotto per la creazione di Ucraini puri

Usare FBI come acronimo di un portale un tempo dedito a esporre “presunti crimini delle polizie occidentali” è l’equivalente della Dottrina Gerasimov di presentarsi ad una festa con la maglietta “Federal Booty Inspector” (Ispettore federale dei sederi) o “Flatulent Brotherhood Incognito” (Fratellanza dei Petomani Anonimi).

Curiosamente, ma non troppo, il portale indicato sembra aver riconvertito dopo la morte di Prigozyn la sua attività dall’esporre i crimini delle polizie occidentali allo svelare i complotti Ucraini. O meglio rilanciare e legittimare complotti Ucraini già presenti.

Come quello che vuole l’intero popolo Ucraino composto da soldati geneticamente modificati mediante i vaccini Pfizer, periodicamente clonati per popolare l’Ucraina di un esercito di superuomini nazisti dai superpoteri animati da un feroce odio per il comunismo che li porta a cercare e distruggere i poveri russi.

Ancora una volta la “prova del complotto” viene dalla pornografia, e non è un caso che molti prodotti delle “fonti russe” provengano dagli ambiti meno verificati della Rete.

Se in un caso passato scene di presunti “soldati Ucraini stupratori” provenivanno da un corto americano pornografico a sfondo sadomaso chiamato Spy Chaser, in questo caso la “procedura per inseminare le donne ucraine con Ucraini di razza pura” viene da un Revenge Porn, ovvero da un video (attenzione, non cliccare, NSFW) che raffigura un ginecologo di Odessa beccato nel 2019 a filmare le visite con le sue pazienti per venderle su canali pornografici dietro pagamento di somme cospicue.

Conclusione

Riassumendo una FBI che non è l’FBI avrebbe delle prove (che non esistono) fornite da autorità Ucraine che non esistono di un complotto per la creazione di Ucraini puri.

Dette prove sono una foto alterata in CG e il video di un ginecologo che nel 2019 vendeva video tratti dalle sue visite a siti pornografici.

