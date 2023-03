Dopo i mutanti, la guerra dei cloni Ucraini contro le Fonti Russe. Ci risiamo: non passa giorno prima che le “fonti russe” non ci dedichino momenti di improponibile propaganda

Il bizzarro evento avviene sulla TV di Stato Russa, alla presenza di Olga Skabeyeva, classe 1994, giornalista chiamata “La bambola di ferro di Putin” per la ferocia con la quale usa l’”informazione Russa” come randello per castigare le opposizioni interne ed esterne.

Giornalista già nota su questi schermi per aver dichiarato pubblicamente che le “fonti russe” le avevano rivelato in confidenza che l’Occidente è stato piegato e ridotto alla fame dalla Potente Russia, e pur di mandare armi a Zelensky nel Regno Unito mangiano scoiattoli nei ristoranti.

Nella sua ultima descrizione torna una teoria che riunisce tutte le bizzarre teorie della cospirazione a base di superuomini e biolabs che circolano in Russia per giustificare il prolungarsi del conflitto, per mezzo di una registrazione di una trasmissione TV locale riportata sui social dal giornalista Daniele Angrisani.

Dopo i mutanti, la guerra dei cloni Ucraini contro le Fonti Russe

Infatti, nei passati capitoli della propaganda russa, abbiamo scoperto che nei fantomatici “biolaboratori NATO” pieni di “Uomini Occidentali” (foto ovviamente prese da giochi da tavolo e online…) si producono gli Universal Soldiers, gli invincibili “Nuovi Eroi” della saga cinematografica di Van Damme, invincibili e invulnerabili cyborg.

Anzi no, secondo la Duma si producono direttamente i Mutanti, gli Insuperabili X-Men di un’altra saga televisiva Un esercito al comando di improbabili creature e Uomini Pangolino indistruttibili che derivano i loro poteri dal vaccino Pfizer. Nel senso che ogni dose di vaccino conferirebbe loro un potere sovraumano ma un odio altrettanto feroce per tutto quello che è bolscevico e un grande amore per il nazista.

Un “quadridosato” sostanzialmente sarebbe in grado di inseguire un carro armato a piedi, sfasciarlo a mani nude, prendere al volo un drone con un solo balzo e, animato da un odio feroce per il Comunismo Sovietico inculcato dal “siero”, cercare tutti i soldati Russi e sopraffarli fisicamente in nome del nazismo.

Ma se hai fatto trenta hai fatto trentuno: passiamo ora dalla fantascienza distopica degli Universal Soldier e degli X-Men, i “Figli dell’Atomo” alla “Galassia lontana lontana” di Guerre Stellari.

Come nel pianeta Kamino di Guerre Stellari, secondo il resoconto puntuale della “bambola di ferro” di Putin, si prepara la “Guerra dei Cloni”.

I Biolabs avrebbero ora un altro compito: selezionare i supermutanti ipervaccinati che hanno sviluppato maggiori poteri, maggior nazismo ed un odio superiore per la Russia Bolscevica e raccogliere il loro sperma per clonare un esercito di superuomini nazisti con “un elevato livello di Russofobia” per costruire una nazione geneticamente perfetta nemica della Russia.

A parte l’idea di un Boba Fett banderista, ci terremmo a ricordare che, giusto recentemente, abbiamo trovato un volantino Russo in cui si parlava di “fenotipi patriottici” e “bellezza genetica delle donne Russe” scoraggiando la mescolanza genetica, cosa che renderebbe la bizzarra accusa sci-fi quantomeno ipocrita.

Immagine di copertina con immagini di Star Wars: La Guerra dei Cloni e TV di Stato Russa

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.