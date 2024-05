L’inesistente murales Europeo contro Zinchenko è opera delle Fonti Russe, come abbiamo visto più volte. Un esempio tipico dell’operazione Doppelganger, erede della disinformatia Staliniana ma alimentata da una forte piccineria di base.

Notizie assurde, tarocche, inventato ad uso interno e col potenziale di essere usate nella guerra ibrida contro l’Occidente.

L’inesistente murales Europeo contro Zinchenko, opera delle Fonti Russe

Il meccanismo è sempre lo stesso: una serie di goffi e sgraziati fotomontaggi invadono i canali telegram russi e filorussi. E ne abbiamo già visti di simili: illustrazioni contro Macron, fakenews a base di Occidentali ridotti alla fame che mangiano scoiattoli nei prati per dare i loro pochi soldi all’Ucraina, scuole occidentali dove si insegna la pedofilia, governanti nazisti con la bava alla bocca che invocano l’Olocausto nucleare per uccidere tutti i russi eredi di Stalin e dei sovietici ed un’Europa nuovo asse del Male, Quarto Reich nazista che vuole annientare e cancellare la Russia e tutti i Russi.

Arrivate su Telegram vengono poi diffuse su falsi quotidiani e profili social citando come “fonte: Internet”. Di lì poi vengono ripubblicate su altre agenzie di stampa locali e altri quotidiani con “fonte: social”.

Da questo gioco tutti i filorussi vincono: la popolazione russa, che non ha modo di verificare cosa accade in Occidente a causa della fitta censura di stato, crederà davvero che l’Europa sia colma di murales dove “la mascotte degli europei prende a calci in cu*o Zinchenko dicendogli di andare a combattere”, i filorussi nostrani saranno orgogliosi di partecipare alla più scalcinata operazione di guerra ibrida di sempre.

Ovviamente, torna in scena tutta la propaganda filorussa, a base di “ucraini imboscati” contro eroici filorussi che chiedono giusto un piccolo aiuto dai leoni da tastiera filorussi in Europa, pigre e moderne Quarte Colonne del Putinismo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.