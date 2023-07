Giallo sulla scaletta di Ultimo 2023 verso il concerto di Lignano, Roma e Milano: cosa sappiamo

Il periodo estivo, si sa, è quello più caldo per quanto riguarda la musica live, al punto che alcuni utenti ci hanno chiesto informazioni addirittura sulla scaletta di Ultimo 2023, con un chiaro focus sul concerto di Lignano in programma oggi 1 luglio. Senza dimenticare, per forza di cose, gli appuntamenti di Roma e Milano che avranno luogo a cavallo delle prossime due settimane. Su un tema così specifico, effettivamente, ci sono alcuni elementi che occorre tenere a mente in queste ore.

Cosa si sa al mometo sulla scaletta di Ultimo 2023 verso il concerto di Lignano, Roma e Milano

Nello specifico, la scaletta di Ultimo 2023 ancora non è ancora ufficiale e definitiva. Lo staff non ha fornito informazioni sotto questo punto di vista, motivo per il quale in vista del concerto di questa sera si brancola nel buio. Più fortunati coloro che hanno acquistato un biglietto per gli eventi di Roma e Milano, in quanto le indicazioni odierne dovrebbero essere in automatico una sorta di guida in vista delle tappe arriveranno a stretto giro.

Insomma, il tema scaletta non è caldo solo durante il periodo del Festival di Sanremo, come abbiamo avuto modo di osservare a suo tempo quando ci è stato chiesto di affrontare tematiche simili. A differenza di quanto avviene con altri artisti, è curioso evidenziare come in questo specifico frangente ci sia un certo alone di mistero, che per forza di cose fa aumentare ulteriormente la curiosità di coloro che hanno imparato ad amare ed apprezzare il cantante negli ultimi anni.

In ogni caso, le indiscrezioni di oggi ci dicono che la scaletta di Ultimo 2023 in vista del concerto di Lignano, Roma e Milano dovrebbe includere pezzi come Dove Il Mare Finisce, Cascare Nei Tuoi Occhi, Il Ballo Delle Incertezze, Poesia Senza Veli, Piccola Stella, Farfalla Bianca, Mille Universi, Rondini Al Guinzaglio, Fateme Cantà, I Tuoi Particolari, Pianeti, Ti Dedico Il Silenzio, La Stella Più Fragile Dell’Universo e Giusy.

