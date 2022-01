Quando inizia il Festival di Sanremo: scaletta prima serata e confusione su lunedì 31 gennaio

C’è molta confusione in rete su quando inizia il Festival di Sanremo. Scadenze e appuntamenti importanti in queste ore, come notato in giornata anche a proposito delle novità sul green pass, ma lunedì 31 gennaio vi anticipiamo che sarà del tutto inutile cercare la scaletta della prima serata. Già, perché oggi non andrà in onda un bel niente su Rai 1, visto che l’inizio ufficiale della rassegna canora più attesa in Italia è previsto martedì 1 febbraio. Chi ha detto il contrario, in questi giorni, ha preso un bel granchio.

Capiamo quando inizia il Festival di Sanremo: malinteso sulla scaletta della prima serata lunedì 31 gennaio

Fondamentalmente, si è venuto a creare un caso su quando inizia il Festival di Sanremo. Il malinteso sulla scaletta della prima serata, infatti, riguarda il fatto che lunedì 31 gennaio non ci sarà alcun evento televisivo. Il calendario prevede ufficialmente che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio avremo rispettivamente prima e seconda serata. Appuntamenti durante i quali potremo ascoltare le 25 canzoni dei cantanti big in gara. I pezzi verranno votati separatamente dalle tre componenti scelte nel 2022. Vale a dire Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web.

La terza serata, giovedì 3 febbraio, prevede che i 25 artisti cantino nuovamente le rispettive canzoni, ma in questo frangente verranno votate dal televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000. Ancora, venerdì 4 febbraio ci sarà la quarta serata, concepita per cover e duetti. Infine, sabato 5 febbraio ci sarà la finalissima del tanto atteso Festival di Sanremo 2022, per il quale Amadeus ha fatto sapere di non avere un piano B, qualora dovesse risultare positivo nei prossimi giorni.

Ora sappiamo quando inizia il Festival di Sanremo, con tutti i chiarimenti sulla scaletta della prima serata che verrà definita solo nel tardo pomeriggio di martedì. Già, perché lunedì 31 gennaio non è in programma nulla. Appuntamento alle 20.40, sperando che il Covid non crei imprevisti agli organizzatori di questo importante evento.

