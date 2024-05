Possibile down Instagram e problemi con caricamento storie oggi 2 maggio

Occorre fare i conti oggi con un possibile down Instagram, in relazione ai problemi registrati da diversi utenti per quanto concerne il caricamento delle storie il 2 maggio. La vera e propria anomalia consiste nel fatto che, almeno per ora, solo parte del pubblico qui in Italia si stia lamentando della situazione. Insomma, per ora facciamo ancora molta fatica a risalire alle cause del disservizio. Di sicuro, ad alcuni non funziona l’opzione e ad altri sì.

Occhio al potenziale down Instagram e problemi con caricamento storie riscontrato oggi 2 maggio

In passato, in circostanze simili, down Instagram del genere sono venuti a galla in concomitanza coi problemi riscontrati da specifiche compagnie telefoniche, ma pare non essere questo il caso. I principali operatori del Paese, infatti, almeno per ora non hanno fatto emergere particolari criticità tramite la propria base di utenza. In ogni caso, la situazione è in costante aggiornamento e solo nel pomeriggio avremo modo di contestualizzare al meglio un disservizio che presenta non pochi elementi anomali rispetto a quanto avvenuto in passato.

Sostanzialmente, è il secondo disservizio che registriamo con la nota piattaforma nell’ultimo mese, stando alle informazioni che vi abbiamo riportato circa un mese fa. In ogni caso, è significativo sottolineare che le prime lamentele da parte di coloro che hanno registrato anomalie siano venute a galla già alle 8 di questo giovedì. Purtroppo non abbiamo riscontri dall’assistenza ed è impossibile prevedere allo stato attuale delle cose quando avremo modo di metterci alle spalle il disservizio in questione.

Premesso che potete ottenere tutte le informazioni del caso su Down Detector, vi faremo sapere qualcosa in più sui potenziali down Instagram e problemi con caricamento storie oggi 2 maggio qualora dovesse arrivare una comunicazione ufficiale da parte dello staff. Scriveteci pure sui social per dirci come stiano andando le cose da un paio d’ore a questa parte.

