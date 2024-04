Improvviso down WhatsApp oggi 3 aprile: l’app non funziona, problemi anche con Instagram

Stiamo registrando proprio in questi minuti improvvisi ed inaspettati problemi, in relazione ad un down WhatsApp che pare coinvolgere anche Instagram. L’app non funziona dalle 20 circa e, almeno per ora, non abbiamo comuniazioni ufficiali utili per comprendere cosa stia avvenendo non solo in Italia, ma anche all’estero. Insomma, dopo le bufale che hanno preso piede durante il periodo di Pasqua nelle varie chat, come abbiamo riportato la scorsa settimana con altri approfondimenti, ora dobbiamo fare i conti con un pesante disservizio.

Cosa sappiamo su questo improvviso down WhatsApp oggi 3 aprile: l’app non funziona, ma problemi anche con Instagram e dettagli extra

Per farvela breve, quali sono le informazioni disponibili a proposito di questo esteso ed improvviso down WhatsApp oggi 3 aprile? L’app non funziona, ma provando a collegarsi a WhatsApp Web pare sia possibile inviare messaggi. Probabilmente, lì potrete anche riceverli, a patto che il mittente utilizzi la stessa piattaforma. Al contempo, si riscontano problemi anche con Instagram, fermo restando che i messaggi istantanei in questo caso sembrano funzionare.

Come sempre avviene in questi casi, è probabile che qualche anomalia possa venire a galla anche con Facebook, mentre tutti i numeri relativi al disservizio che ha colpito la più diffusa tra le app di messaggistica si possono consultare tramite Down Detector. Insomma, notizie ed indicazioni frammentarie fino al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma qualche spunto dal quale partire lo abbiamo già dal nostro primo approfondimento.

Fonti interne allo staff di Facebook Italia oltre a confermare il down WhatsApp, ci dicono anche che i tecnici starebbero già lavorando per risolvere i problemi. Il tutto, in attesa di capire quale sia l’anomalia alla base di tutto, per la quale non funziona neppure Instagram. Vi faremo sapere nel caso in cui dovessero emergere ulteriori indicazioni per il pubblico italiano al momento isolato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.