Sono in uscita tra oggi e domani i biglietti del concerto di Billie Eilish, con alcuni dettagli su prezzi, orari e posti previsti nell’Unipol Arena di Bologna. La capienza dell’impianto supera di poco le 8.500 unità, per intenderci. Da quando Billie Eilish ha annunciato il suo tour mondiale, con un’unica tappa in Italia, è subito partita la caccia ai biglietti.

Occhio all’uscita tra oggi e domani i biglietti del concerto di Billie Eilish: prezzi, orari e posti Unipol Arena Bologna

Per quanto riguarda i prezzi dei ticket, al momento le informazioni disponibili le abbiamo condivise con un altro articolo nei giorni scorsi. A tal proposito vogliamo dare qualche informazione in più sui biglietti concerto Billie Eilish in Italia, visto come la cantante americana sia molto apprezzata anche nel nostro Bel Paese. Sono tantissimi i giovanissimi che hanno immediatamente cercato informazioni sull’unica tappa italiana che si terrà, ricordiamolo, l’8 giugno del 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio del Reno a Bologna.

Il tour, che prende lo stesso titolo del nuovissimo album Hit me hard and soft, terrà impegnata la giovane artista americana per quasi un anno in giro per il mondo, con tante date doppie o triple in Europa, ma attualmente per l’Italia c’è solo quella dell’8 giugno 2025 a Bologna. Per quanto riguarda i biglietti concerto Billie Eilish in Italia c’è da dire come sia stata avviata la prevendita #MyLiveNation dalle ore 12:00 di giovedì 2 maggio, quindi pochissime ore fa, ma per farlo bisogna registrarsi sul sito di livenation.it.

La vendita generale invece avrà inizio dalle ore 12:00 di venerdì 3 maggio, sempre sul sito dedicato ai concerti. Attualmente su ticketone non c’è ancora disponibilità. Se ci sarà tanta richiesta dei biglietti concerto Billie Eilish in Italia, si potrà sperare che possa inserire un’altra data in un calendario del tour mondiale che risulta essere però già fittissimo di eventi. Per questo il consiglio che si può dare è di farsi trovare pronti per quest’unica data italiana sia per quanto riguarda la prevendita che per la vendita generale dei biglietti concerto Billie Eilish.

Dalle 12:00 di domani venerdì 3 maggio tutti potranno sperare di avere un biglietto per l’unica data di Bologna del tour della giovane artista americana diventata già un patrimonio della musica internazionale. Ricordiamo, infine, come il nuovo album di Billie Eilish uscirà venerdì 17 maggio e sarà disponibile su qualsiasi piattaforma streaming.

Staremo a vedere come andrà la vendita tra oggi e domani coi biglietti del concerto di Billie Eilish, a proposito di prezzi, orari e posti disponibili presso l’Unipol Arena di Bologna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.